Bir ülkede daha gizemli Havana Sendromu tespit edildi

ABD'nin diplomatlarını etkilediği iddia edilen "Havana Sendromu" ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Kolombiya ziyareti öncesinde başkent Bogota’daki ABD diplomatlarından bazılarında Havana Sendromu tespit edildiği açıklandı.

ABD meedyasında yer alan haberlere göre Bogota’daki ABD’li diplomatlar ve görevliler, kulaklarında ağrılı çınlama, halsizlik ve baş dönmesi belirtisi göstermeye başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da kayıtlara geçti.

Henüz kaynağı bilinmese de ilk olarak 2016 yılında Küba’da tespit edilen Havana Sendromu, o günden beri birçok farklı ülkede tespit edildi. Uzmanlar hastalığa neyin sebebiyet verdiğine dair bir çözüm getiremedi.

Wall Street Journal gazetesi, ABD Kolombiya Büyükelçisi Philip Goldberg’in bu konuda bir açıklama yaptığını yazdı. Goldberg, e-posta aracılığıyla, “Eylül ayının ortasından beri Havana Sendromu görülen personelimiz var. Açıklanamayan sağlık olayları yaşanıyor” dedi.

“ARKASINDA RUSYA OLABİLİR”

Alman Der Spiegel dergisi de geçen hafta ülkedeki ABD’li diplomatlarda görülen Havana Sendromu ile ilgili soruşturma başlatıldığını ortaya çıkarmıştı. Dergi, ABD’li yetkililerin belgeleri ve verileri Alman makamlarla paylaştığını yazmıştı.

Ağustos ayında Berlin’deki ABD Büyükelçiliği’ndeki bazı çalışanlarda Havana Sendromu tespit edilmişti.

CIA Direktörü William Burns, Temmuz ayında, “Bu sendromun kasten ortaya çıkarıldığına dair güçlü bir ihtimal var. Bu saldırıların arkasında Rusya olabilir” demişti. Moskova yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD’li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunmuyor.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana’da rahatsızlanan ABD’li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD’li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD’de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.