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Bir anda bahçeye dalıp küçük kıza saldırdı

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Moskova'da bakıldığı evden kaçan maymun komşu evlerden birinin bahçesinde oynayan küçük kıza saldırdı. Olay anı anbean kaydedilirken, maymun saldırısına uğrayan kızın yoğun bakımda olduğu açıklandı

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Bir anda bahçeye dalıp küçük kıza saldırdı

 

 

 Rusya’nın başkenti Moskova’da zengin bir oligarkın bahçesinde beslediği maymunlardan biri kaçıp, Ukraynalı mülteci bir ailenin yaşadığı eve girdi.

Maymun, bahçede oynayan ve ismi Paulina olarak açıklanan küçük bir kıza saldırdı. Kızın o sırada yanında bulunanlar kaçarken, olayı fark eden ailesi müdahale etmek için koştu.

Küçük kız, yaşanan korkunç olayın ardından hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda yattığı ve yaralarının ‘ağır’ olduğu bildirildi. Kollarında ve bacaklarına ciddi yaralar olan küçük kızın kan kaybı yaşadığı da aktarıldı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kızın annesi ve babası çığlıklar üzerine bahçeye koşarken, annesi kızı kucaklayarak maymundan kurtarmaya çalıştı. Ancak saldırgan maymun, annesinin tüm engellemelerine rağmen kızı bırakmadı… Maymun annesinin kucağındaki kıza saldırmayı sürdürürken son olarak babası devreye girdi ve eşi ve kızının eve girmesini sağladı.

Korkunç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, hastaneye kaldırılan küçük kızın yaşam mücadelesi verdiği açıklandı.

Moskova’da yaşayan ve maymun besleyen zengin oligarkın, farklı ve yırtıcı hayvan türlerine de baktığı hatta bahçesinde kurt ve yavru fil olduğu bile söylendi.

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