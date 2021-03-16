banner583
banner590
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
24 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
31 0
 
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
77 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
13 0
44 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
41 0
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
22 0
banner529
banner570

BioNTech-Pfizer'dan AB'ye 200 milyon dozun üzerinde aşı

banner476

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşıdan ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde teslim edeceğini açıkladı

BioNTech-Pfizer'dan AB'ye 200 milyon dozun üzerinde aşı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer'in AB’ye aşı teslimatına ilişkin açıklama yayımladı.

BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte AB'ye sağlayacağı aşı miktarını 10 milyon doz artırdığını belirten von der Leyen, bunun üye ülkelerin aşılama stratejileri için kritik olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, 10 milyon ilave dozla birlikte BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte AB’ye toplam 200 milyon dozun üzerinde aşı sağlayacağına dikkati çekerek, bunun üye ülkelere katkı sağlayacağını kaydetti.

Öte yandan, söz konusu ilave dozlar BioNTech-Pfizer'ın AB'ye üçüncü ve dördüncü çeyrekte sağlamayı taahhüt ettiği miktardan karşılanacak.

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon dozluk anlaşması bulunuyor.

AB, bugüne dek BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve son olarak da Johnson and Johnson aşılarının kullanımına onay verdi.

Öte yandan, AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci de devam ediyor.

AB yönetimi, 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.