Binler, Haniye için ağladı

Suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek

İran'ın başkentinde kaldığı binaya düzenlenen füze saldırısı ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için dün ilk tören Tahran'da düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri alındı.

Haniye'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Haniye'nin naaşı, törenin ardından Hamas liderliğinin bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Filistinli örgütün lideri, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

Hamas yaptığı ilk açıklamada, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin “savaşı yeni boyutlara taşıyacağını” ve büyük yansımaları olacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikasti soruşturmak üzere toplandı. Sonuçların yakında açıklanacağı belirtildi.

İsrail saldırıyı üstlendiklerine dair resmi bir açıklama yapmadı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu önceki gün, Haniye'den doğrudan bahsetmeden "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik" dedi.

Netanyahu önceki akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından konuştu.

"İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

