Bin peynirli pizzayla Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi

Fransa’da Julian Serry adlı bir şef, bir pizzaya yaklaşık bin çeşit peynir koyarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi

Parisli şef Julien Serri, peynir üreticisi Francois Robin ve YouTuber Morgan VS ile birlikte Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek için yeni bir girişimde bulundu. Serri, bir pizzaya 834 farklı Fransız peyniri ekleyerek yeni bir rekora imza attı.Dünyanın en bol çeşit peynirli pizzasını yapan Serri, amaçlarının Fransız peynirinin çeşitliliğine ve kalitesine dikkat çekmek olduğunu söyledi.Önce 500 peynirli bir pizza ile önceki rekoru kıracağını söyleyen Serri, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi Lorenzo Veltri'nin dikkatli bakışları altında iddiasını bine yükseltti.Lyon’daki gastronomi fuarı Sirha’da düzenlenen etkinlikte Serri, "Bir pizzaya bin çeşit peynir eklemeyi başarabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bunu yapmaya çalışmak zaten Fransa'da kaliteli en az bin peynir çeşidi olduğu anlamına geliyor. En önemli şey bu" dedi.Serri, yüzlerce peynir çeşidine zemin hazırlamak için pizza tabanını şekillendirmek için hamurları yukarı ve aşağı yuvarlarken dans etti.Şefin yardımcılarından biri, İçlerinden biri, "500'den fazla peynir çeşidi var, yani bir buçuk kilo civarında. Hayatımda ilk defa bir pizzanın içine bu kadar peynir koyuyorum" diye konuştu.Öte yandan Serri, pizzasında bin peynir çeşidine ulaşamadı, ancak çok yaklaştı. Peynir üreticisi Francois Robin, "834 hiç de fena bir rakam değil Tüm bu peynirlerle gurur duyuyorum. İyiler, Fransa'nın birçok farklı yerinden geliyorlar ve lezzetliler” açıklamasını yaptı.2020'de Lyon'da bir pizza fırıncısı tarafından kırılan bir önceki rekor, bir pizzada 254 farklı peynir çeşidi içeriyordu. 30 santimetre çapındaki pizzada toplam bir kilogram peynir kullanılmıştı.