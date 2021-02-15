banner583
banner590
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
457 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
26 0
 
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
26 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
37 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
24 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
144 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
234 0
banner529
banner570

Bill Gates’ten iklim değişikliği vurgusu

banner476

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliğini çözmenin "insanlığın şimdiye kadar yaptığı en şaşırtıcı şey" olacağını söyledi.

Bill Gates’ten iklim değişikliği vurgusu
banner601
 Gates, iki büyük problemi karşılaştırdığımızda Covid-19’u sona erdirmenin "çok, çok daha kolay" olduğunu iddia ederken iklim değişikliği sebebiyle bu yüzyılın sonunda her yıl beş kat fazla ölüm olacağının altını çizdi. 

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınından kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" söyledi.


BBC’ye konuşan Gates, iklim değişikliğinin üzerinde durulması gereken en önemli konu olduğunun altını çizerken, "İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak" şeklinde konuştu.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HER YIL BEŞ KAT FAZLA ÖLÜME NEDEN OLACAK’

Covid-19 aşılarına verdiği destek ile bilinen Gates, "Pandemi sona erecek. Çünkü gerçekten inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni mutasyonlara uyarlamaya çalışıyoruz” derken “İklim değişikliğine kıyasla Covid-19 çok çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ile ilgili fikirlerini paylaşacan Gates, "Fiziki ekonomik araçların tümünde yenilikçiliğe ihtiyaç var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı tümüyle değiştirmemiz gerekiyor. Karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi başarırsak, bu durum insanlığın başardığı en muhteşem şey olur” dedi.

AR-GE BÜTÇESİ VURGUSU

Çözüm önerisini de paylaşan Microsoft’un kurucusu, "Bunu gerçekleştirmemiz için bir dizi yeniliğe ihtiyacımız var. Hükümetlerin görevine bakarsak bir Ar-Ge bütçesi oluşturmaları gerekiyor” dedi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.