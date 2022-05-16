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Bill Gates’ten aşıya çip koydu iddialarına yanıt

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Microsoft’un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, corona virüs aşılarına çip yerleştirdiğine dair iddialar ile ilgili konuştu. Gates, Covid-19 aşılarına izleme mikroçipleri koymasıyla ilgili bir komplo teorisinin insanları aşı yaptırmamaya itmesinin 'trajik' olduğunu söyledi

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Bill Gates’ten aşıya çip koydu iddialarına yanıt

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, corona virüs pandemisi için geliştirilen aşılara çip koyduğuna dair iddialara bir kez daha yanıt verdi.

Gates, Covid-19 aşılarına izleme mikroçipleri koymasıyla ilgili bir komplo teorisinin insanları aşı yaptırmamaya itmesinin 'trajik' olduğunu söyledi.
Corona virüs pandemisi ortaya çıktığında geliştirilen aşılarla Gates’in insanlara mikroçip yerleştirmeyi planladığı iddia edilmişti.

Verdiği son röportajda Gates, "İnsanları takip etmekle ilgili, neden insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hala gülmem gerekiyor ama insanları aşı olmaktan alıkoyuyorsa, o zaman bu trajik" dedi.

Gates, komplo teorilerinin "tıklamanın eğlenceli" olduğunu ve insanların, Covid-19’un hızlı gelişiminin ardındaki karmaşık bilimi anlamaktansa, aşıların yalnızca kar için yaratıldığı iddiası gibi "basit açıklamalara" inanmasının daha kolay olabileceğini söyledi.

Corona virüs karşı aşı geliştirilen ilk günlerde, Gates'in aşıları insanlara mikroçipleri yerleştirmek için kullanacağı da dahil olmak üzere, aşılarla ilgili asılsız iddialar, birçok kişi arasında şiddetli aşı tereddütlerine yol açmıştı.

Dünyada aşı tereddüdü azalırken Gates, ülkelerin "hala diğer birçok ülkeden daha düşük bir tam aşı oranına sahip olduğunu" ve hala şüpheci bireylere ulaşmanın yollarını bulması gerektiğini söyledi.

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