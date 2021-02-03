Bill Gates, 'özel jet' yatırımıyla milyar dolar kazandı

Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Bill Gates, salgın döneminde tüm havacılık sektörü zor bir dönem geçirirken özel uçak şirketine yaptığı yatırımla 930 milyon dolar kazandı

Koronavirüs salgını dünyanın en zenginlerinin uçmasını engelleyemedi. Bill Gates, Nassef Sawiris, James Packer ve Kerry Stokes dünyanın en büyük özel uçak operatörüne yaptıkları yatırımla 1,2 milyar dolar topladı.

Özel uçak şirketi Signature Aviation’ın hisseleri Mart ayı ortalarından bu yana üçe katlandı. Sektör Kovid-19 salgınında muhtemel teması en aza indirerek yükselen sayılı seyahat kategorileri arasında yer alıyor.

Havacılık danışmanlığı şirketi WingX verilerine göre, küresel hava trafiği salgın döneminde ciddi bir düşüş yaşarken özel uçak trafiği çok daha iyi bir performans sergiledi.

Verdence Capital Advisors Direktörü Michael S. Harris, “Bazı müşteriler salgından önce sadece tarifeli uçuşları kullanıyorlardı fakat Kovid-19 bunu değiştirdi. Seyahat etme şeklimiz sonsuza kadar değişti.” dedi.

Signature Aviation’ın en büyük hissedarı olan Bill Gates, Temmuz ve Ağustos ayında hisselerini 4 kat artırdı. Mısır’ın en zengini olan Nassef Sawiris ise hisselerini iki kat artırarak yüzde 7,4’e çıkardı.

Signature Aviation’ın satın alınma tartışmasıyla birlikte şirketin değeri 4,8 milyar dolara ulaşırken şirketin hisseleri Mart ayından bu yana yüzde 200 yükseliş kaydetti.

Şirketin yüzde 16 hissesine sahip olan Bil Gates’in hisselerinin değeri şu an 780 milyon dolara ulaşmış durumda. Gates’in aile yardım kuruluşu ise fazladan yüzde 2,7 hisseye daha sahip ve bu hisselerin toplam değeriyse 150 milyon dolar.