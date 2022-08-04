Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Bilimsel adı Chrysomallon squamiferum olan salyangozu inceleyen biyolog Julia Sigwart, korkunç görünümlü canlı için “Okyanusun derinliklerinde sürünen zırhlı bir şövalyeye benziyor” dedi

Hint Okyanusu'nun derinliklerinde bulunan ve bilimkurgu filmlerindeki canavarları aratmayacak görünüşteki salyangoz türü, bilim dünyasında heyecan yaratıyor.

Metalik kabuğu, pullarla kaplı ayakları ve yılan dilini andıran gövdesiyle diğer türlerden ayrılan salyangoz, korkutucu görüntüsüyle dikkat çekiyor.

İngiliz Guardian gazetesi, en heyecan verici yeni türler arasında olan bu salyangoz türünün okyanusun çok küçük bir bölgesinde yaşadığını aktardı. İlk defa 2000'lerin başında fark edilen ve bilimsel adı Chrysomallon squamiferum olan salyangozu inceleyen Frankfurt'taki Senckenberg Araştırma Enstitüsü'nden biyolog Julia Sigwart, “Okyanusun derinliklerinde sürünen zırhlı bir şövalyeye benziyor” dedi.

KABUĞU SAYESİNDE ZEHİRİ DIŞARI ATIYOR

Okyanusun en derin bölgelerinde yaşayan bu canlı, toksik kimyasalların bol olduğu 300 dereceyi aşan sıcak suda hayatta kalıyor. Kimyasalları enerjiye dönüştürebilen salyangoz, okyanustaki oksijeni ve kimyasalları emebilmek için büyük bir solungaca sahip. Kalın ve metalik kabuğu sayesinde de kimyasallardan geriye kalan sülfürü boşaltabiliyor, bu sayede öldürücü zehiri dışarı atıyor.

Öte yandan derin denizlerdeki maden faaliyetleri nedeniyle bu ilginç canlının türü tükenme tehlikesi altında.