Bilim insanlarından yeni pandemi uyarısı

KÜRESEL HALK SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR KUMAR

Sape sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu pazar, halkın sağlığıyla ölümcül bir kumar oynuyor. Kirli kafeslere kapatılan ve bağışıklık sistemlerinin çöktüğü canlı hayvanlar ve tedavi edilmeyen hayvan leşleri ciddi sağlık riski oluşturuyor. Bu gibi pazarlar, hastalıkların gelişmesi için bir başlangıç noktası oluyor. Geçmişin derslerini ve bu tür vahşi hayvan sömürüsünden kaç zoonotik hastalığın ortaya çıktığını hatırlamalıyız. Covid-19, her gün hayatları mahvetmeye devam eden bariz ve güncel bir örnektir.”