Bilim insanları: Corona virüsü 28 gün yüzeyde kalabiliyor

Avustralya'da yapılan bir araştırma dünyayı evlere hapseden Covid-19 ile ilgili bir araştırma hazırladı. Araştırmada corona virüsünün 28 gün yüzeyde kalabildiği tespit edildi.

Avustralya’daki ulusal bilim ofisi CSIRO, Avustralya Hastalıklarla Mücadele Merkezi (ACDP) bünyesinde yapılan bir araştırmanın sonucunu uluslararası kamuoyu ile paylaştı… Geelong’ta yapılan araştırmayı yürüten bilim insanları Sars-CoV-2 isimli corona virüsünün düşük ısıda daha uzun süre kaldığını ve bazı yüzeylerde influenzadan 10 gün daha fazla kaldığını ortaya çıkardı.

Yapılan açıklamada virüsün plastik banknotlardan ziyade kağıt banknotlarda daha uzun süre kaldığı belirtilirken, gözenekli yüzeylerde pürüzsüz yüzeylere göre daha az kaldığı açıklandı. Fakat uzmanlar araştırmanın UV ışıklarının etkisinin olmadığı bir ortamda yapıldığını belirtti. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar profesörü Peter Collignon, “Ultraviyole ışınlarının yüzeyde kalan virüsün etkisini azalttığı biliniyor. Dolayısıyla gerçek ortamda virüsün daha çabuk ortadan kalkacağını söyleyebiliriz” dedi.

“YÜZDE 10 TEMASLA BULAŞIYOR”

Collignon, corona virüsünün nasıl bulaştığına dair net bilgilerin olmadığını söylerken, “Muhtemelen corona virüsü yüzde 10 ellerle ve yüzeylere temasla bulaşıyor. Bence corona virüsü yüzde 90 hasta olan ve öksüren insanların havaya bıraktığı parçacıklardan oluşuyor. Fakat bence yüzünüze dokunmadan önce ellerinizi yıkamakta fayda var” dedi.

Virology Journal isimli tıp dergisinde yayınlanan makalede corona virüsünün yüzeylerde influenzadan 10 gün daha uzun süre kaldığını ortaya çıkardı.

CEP TELEFONUNDA 28 GÜN KALIYORMUŞ

Araştırmayı yürüten bilim insanı Dr. Larry Marshall, “Virüsün yüzeylerde ne kadar süre kaldığını bulmak, bilim insanlarının hastalığın yayılmasını engellemek ve kamuoyunu korumak için kritik bir öneme sahip. 20 santigrat derecede virüsün çok dayanıklı olduğunu gördük. Cep telefonları ekranları gibi pürüzsüz alanlarda 28 gün kalabiliyor. Influenza A üzerinde yapılan aynı şartlardaki incelemelerde 17 gün kaldığını gördük” dedi.

Bilim insanları araştırmayı 30 ve 40 santigrat derecede de yaptıklarını söylerken, ısının artmasıyla birlikte virüsün de etkisinin azaldığını duyurdu.

ACDP direktörü profesör Trevor Drew de bu sonuçların ilgi çekici olduğunu açıkladı. Drew, “Bazı ülkelerde salgının et kesim tesislerinde çıkmasının sebebini anlamış olduk. Hastalık serin ve soğuk yerlerde daha dayanıklı” ifadesini kullandı.