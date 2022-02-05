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Bilim dünyası şaştı: 768 kilometrelik yıldırım

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Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın en uzun yıldırımının kayıtlara geçtiğini duyurdu

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Bilim dünyası şaştı: 768 kilometrelik yıldırım
 
 
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Meteoroloji Örgütü, dünyanın en uzun yıldırımının kayıtlara geçtiğini duyurdu. Tek bir yıldırımın ABD’nin üç eyaletine de ulaştığını açıklayan yetkililer bilimsel olarak verileri de kamuoyu ile paylaştı.
Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılının Nisan ayında Teksas ve Mississippi’de özel uydu görüntüleme teknolojiyle kayıtlara geçen “süper yıldırımın” 768 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.
Daha önceki rekorun 60 kilometre olduğu belirtilirken Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü ClareNullis, “Bu eyaletler arasında uçakla yolculuk birkaç saat sürerdi fakat bu yıldırım sadece birkaç saniyede üç eyalette de görüldü” dedi.
 
 
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