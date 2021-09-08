Big Ben’in 5 yıllık tadilatında sona gelindi

İngiltere’nin en ünlü yapılarından Big Ben saat kulesinin onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni yüzüyle ortaya çıkacak saatin çanı 2022’de tekrar çalacak. İngiliz parlamentosuna ev sahipliği yapan Westminster Sarayı’nın parçası olan Big Ben saat kulesinin beş yıllık tadilatında sona gelindi. 80 milyon sterlinlik onarım çalışmaları 2017’de başladı. Araya COVID-19’un girmesi sonucunda çalışmalar bir sene daha uzadı. Onarım çalışmaları çerçevesinde saatin ibreleri ve kadranları restore edilerek Prusya mavisine boyandı.

Çan 2022’de çalacak

Kulenin taş işçiliği yenilendi. Yeni yüzüyle ortaya çıkacak saatin çanı 2022’de tekrar çalacak. İngiltere’de en çok fotoğrafı çekilen yapı olan Big Ben, daha önce 1983 ve 2007 yıllarındaki onarım çalışmalarında susmuştu.