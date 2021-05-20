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Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti

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Biden yönetimi, Rus boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçti

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 boru hattını inşa eden şirket üzerindeki yaptırımlardan vazgeçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu raporda yer alan kararda, Nord Stream 2 AP şirketinin CEO'su, eski bir Doğu Almanya istihbarat subayı olan Matthias Warnig hakkındaki yaptırım kararından da feragat edildi.

Raporda yaptırımlardan feragat etmenin ABD'nin ulusal çıkarı sonucu olduğu vurgulandı.

Bununla beraber Dışişleri Bakanlığı proje inşasında yer alan dört Rus gemisine yaptırım uyguladı. Ancak Beyaz Saray, bu adımın proje inşaatını durdurmayayacağı yönünde eleştiriliyor.
2011 yılında başlanan Baltık Denizi'nin altından geçecek bin 222 kilometrelik boru hattı projesinin hali hazırda yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.
Projenin Kremlin için büyük bir jeopolitik başarı olduğu söylenirken, Biden 11 milyar dolarlık projeye karşı olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de görevine başlarken, "Kuzey Akım 2'nin tamamlanmasını önlemek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" demişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İzlanda'da bir araya geldi.

Yapılan basın toplantısında Blinken, Biden'ın "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki" istediğini söyledi.

Lavrov ise, Rusya ve ABD'nin sahip olduğu "ciddi farklılıklara" rağmen "çıkarların çatıştığı noktalarda" birlikte çalışmaları gerektiğini ifade etti.

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