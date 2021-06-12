Biden, G7 zirvesinde batılı ülkelerden Çin'e karşı yeni bir ittifak isteyecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, G7 zirvesinde yapılacak görüşmelerde, liderlere Çin'in artan nüfuz siyasetine karşı birlikte hareket etme çağrısı yapacağı belirtiliyor.

Konu ile ilgili BBC'ye konuşan Biden yönetiminden bir kişi, Pekin'in gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı yatırımları karşısında, yeni bir ittifak oluşturmanın amaçlandığını söyledi.

Çin'in Modern İpek Yolu girişimi olarak da nitelenen "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı dev ticaret ve altyapı projesi ABD'nin uzun süredir tepkisini çekiyor.

Çin'i Avrupa, Afrika ve Asya'ya bağlayan limanlar, demiryolları ve karayolları ağını içeren ticaret ve altyapı ağı Bir Kuşak, Bir Yol Projesi ilk olarak 2013 yılında açıklanmıştı.

Bu projeyle Çin'in yalnızca ticari ilişkilerini değil etki alanını da genişletmeyi ve küresel liderlik mücadelesinde öne geçmeyi amaçladığını savunanlar da bulunuyor.



ABD, Cornwall'daki G7 zirvesinde, Çin'in bu nüfuz siyasetine karşı, Batılı devletlerin bir karşı ittifak oluşturmasını isteyecek.

BBC'ye konuşan Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Şincan'da Müslüman Uygurlara karşı uygulanan politika ve adil olmayan ekonomik rekabet şartları nedeniyle de Çin yatırımlarını hedef alıyor.

Joe Biden, küresel tedarik zincirinin Çin'deki çalışma şartlarının yarattığı gölgeden kurtarılması çağrısı da yapacak.

Biden yönetiminden yetkililer, bu çağrının yalnızca Çin'e karşı durmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda tüm dünyaya da olumlu bir mesaj içerdiğinin altını çiziyor.

Ancak Biden yönetimi, bu küresel altyapı planına Batı'nın ne kadar kaynak ayırması gerektiği ya da zaman çizelgesi konusunda net bir açıklama yapmış değil.

Zirveyi izleyen BBC Kuzey Amerika muhabiri Jon Sopel, Çin'in artan gücüne karşı koymak konusunda, Batılı güçler arasında yenilenmiş kararlılık bulunduğunun altını çiziyor.

Yeni bir salgına karşı eylem planı

ABD ve müttefikleri, Çin'i Şincan'daki insan hakları ihlalleri ve zorunlu çalışma kampları nedeniyle eleştiriyor.

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da gerçekleşen G7 zirvesinde liderlerin gelecekte yaşanması muhtemel salgınlara karşı da yeni bir plan üzerinde anlaşma sağlaması bekleniyor.

Salgınla mücadele adımları arasında, aşı üretimi süresinin kısaltılması da yer alıyor.

G7, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği bir zirve. G7 ülkeleri ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada.