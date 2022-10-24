Geçtiğimiz Ağustos yanında ABD’nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 kez bıçaklanan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin bir gözünü kaybettiği duyuruldu.

“ÖLÜMCÜL BİR SALDIRIYDI”

Rüşdi’nin aynı zamanda bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Hint asıllı yazarın menajeri Andrew Wylie, İspanyol El Pais gazetesine yazarın 15’ten daha fazla kez göğsünden bıçaklandığını ve “ölümcül bir saldırı” olduğunu söyledi. Wylie, "Boynunda oldukça ciddi üç yara vardı. Bir eli, dirseğindeki sinirler kesildiği için hiç hareket edemiyor” dedi.

Yazarın nerede olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirten menajer, Rüşdi'nin hayatta olmasının en önemli şey olduğunu söyledi.

SALDIRGAN SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

1988'de yayınladığı 'Şeytan Ayetleri' isimli romanıyla ses getiren yazarı 15 kez bıçaklayan saldırgan Hadi Matar, hakim karşısına çıkmış ve savunmasında suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu öne sürdü.

Fairview'de ikamet eden California doğumlu Matar, mahkemede elleri önden kelepçeli şekilde hakim karşısına çıkarıldı.

Gözaltında tutulmaya devam edilen zanlı için bir kefalet miktarı belirlenmedi.