Bez adamla evlenen kadın "bez bebek" sahibi oldu

37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki MeirivoneRochaMoraes, bekar olduğu ve dans edecek kimsesi olmadığı konusunda annesine dert yanıyordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre bunun üzerine annesi, kızı Moraes için bez adam Marcelo'yu hazırladı. Bez adama ilk görüşte aşık olduğunu iddia eden Moraes, bununla da yetinmeyip birkaç ay sonra "hamile olduğunu" duyurdu.

Ancak evlilik dışı bir bebek sahibi olmak istemeyen Moraes, 250 kişinin katıldığı bir törenle evlenmeye karar verdi.

Bir haftalık balayını Rio de Janeiro'daki bir sahil evinde geçiren "çift", çocukları gelene kadar endişeyle bekledi.

Moraes, doğumu 200 kişilik bir izleyici kitlesine canlı yayınlarken, bir doktor ve hemşire yardımıyla bir "bez bebeği" 35 dakikada doğurdu.

Hamilelik sürecinde 2 kilo aldığını öne süren Moraes "Benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusaldı" dedi ve şöyle devam etti:

"Annem Marcelo'yu yapıp beni onunla ilk tanıştırdığında ona aşık oldum. İlk görüşte aşktı. Hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı."

"Hayatımda hep istediğim bir adam. Onunla evlilik hayatı harika. Benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve sadece beni anlıyor. Marcelo harika ve sadık bir koca. O öyle bir adam ki, bütün kadınlar onu kıskanıyor."

Bir aile olarak mutlu bir şekilde yaşamalarına rağmen Merivone, evin geçimini sağlayan tek kişi olarak faturaları ödemekte zorlandığını belirtti.

Merivone, Marcelo için "Pek çok harika özelliğinin yanında tek dezavantajı tembel olması. Hiç çalışmıyor. Ama ben bir savaşçıyım ve bunu bizim için devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.

