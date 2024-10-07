Beyrut’a yoğun bombardıman

Lübnan'a kara harekatına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor. Gece geç saatlerde "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından bombardıman başladı

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordudan "Beyrut'un güneyini boşaltın" çağrısı yapıldı. Ardından İsrail'in Beyrut'ta bombardımanı yeniden başladı.

Görgü tanıkları, cumartesi akşam saatlerinden pazar sabahına kadar Beyrut'un güney banliyölerinde art arda gelen büyük çaplı saldırıların, şehir genelinde ve birkaç kilometre öteden görülebilen yaklaşık 30 dakika süren patlamalara neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki sivillere tahliye çağrısı yapmasının ardından bu saldırılar gerçekleşti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ordusu bu kez de muhtemel halefi Haşim Seyfettin'in hedef alındığını açıklamıştı.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, şehrin uluslararası havaalanı yakınında kendisini hedef alan hava saldırısının ardından Seyfettin'e ulaşılamadığını bildirdi.

Hizbullah yetkilileri, Seyfettin'in durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de örgütün Beyrut'taki merkez komuta karargahına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 411 kişi öldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

