Beyrut'taki patlamada ağır bilanço

Lübnan Sağlık Bakanı patlamada, 27 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını söyledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan'ın iç güvenlikten sorumlu kurumunun genel müdürü Abbas İbrahim, patlamanın limanda "son derece patlayıcı" maddelerin tutulduğu bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı.

Lübnan merkezli Mayadeen televizyonu, ülkenin gümrük yetkililerine dayanarak, "tonlarca nitratın" patladığını bildiriyor.

Lübnan Salık Bakanı patlamada, 27 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre çok sayıda kişi yaralandı ve geniş bir alanda hasar meydana geldi.

Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos, patlamayı Kıbrıs'ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.

BBC muhabiri Rami Ruhayem, 10 kilometre uzaklıkta deprem gibi hissedildiğini söylediği patlama anı için "Hayatımda bu kadar yüksek bir ses duymadım" dedi.



AFP'nin bölgedeki muhabiri, Beyrut'un ticaret bölgesi olan ve iş yerlerinin yoğun olduğu Hamra'daki tüm binaların dış cephelerindeki camların kırıldığını aktardı.

Patlamanın şiddetiyle arabalar takla attı, trafik tabelaları yerinden söküldü.

Anadolu Ajansı, üç katlı bir binanın yıkıldığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktarıyor.

Olay yeri kordon altına alınırken bölgeye yalnızca kurtarma ekiplerinin ve yakını limanda çalışanların girmesine izin veriliyor.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı.

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Patlama, büyük bir şok dalgasına yol açtı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, binalarının deprem anındaki gibi sallandığını yazdı.

BBC'ye konuşan üst düzey bir İsrail yetkilisi, patlamayla bir alakalarının olmadığını söyledi.

Telif hakkıGETTY IMAGESPatlamanın ardından yükselen dumanlar

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, etraftaki binaların camlarının kırıldığı görülüyor.

Lübnan basının paylaştığı görüntülerde ise enkaz altında ve yaralı kişiler görülüyor.