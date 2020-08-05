Beyrut patlaması ile ilgili yetkililerden endişelendiren açıklama

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 100 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.

Tarihi karışıklık ve savaşlarla dolu olan Lübnan'ın başkenti Beyrut dün akşam saatlerinde şiddetli patlamalarla adeta sarsıldı... Beyrut'taki liman bölgesinde bulunan bir depodaki 2.750 tonluk amonyum nitrat patladı. Görgü tanıkları, "Birçok savaş gördük ama böyle bir şeyi ilk kez yaşadık" derken ilk belirlemelere göre 78 insan yaşamını yitirdi ve yaklaşık 4 bin insan hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise ölü sayısının 100'e ulaştığı duyuruldu. Yetkililer yaşamını kaybedenlerin sayısının artmasını beklediklerini açıkladı. Uluslararası basın, "Beyrut'un Hiroşima'sı" diyerek İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Japonya'ya nükleer bomba ile saldırmasını Lübnan'daki patlamayla benzeştirdi.

Dün akşam saatlerinde sadece Lübnan değil, Orta Doğu sallandı… Uluslararası ajansların tek cümleyle servis ettikleri haberlerden çok kısa bir süre sonra sosyal medyada yaşanan patlamanın şiddetini gözler önüne seren videolar paylaşılmaya başlandı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde başlayan yangın kısa bir süre içinde patladı. Eski başbakan Hariri’nin evine çok yakın olduğu için bir bombalı saldırı gerçekleştiği iddiası ortaya atılsa da gerçek daha sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn’dan geldi.

Yerel saatle 18:00 sularında gerçekleşen patlama bölgedeki birçok binayı yerle bir ederken, ilk belirlemelere göre 78 insan yaşamını yitirdi ve yaklaşık 4 bin insan da yaralandı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, kabinesini acil olarak toplarken, hem gübrelemede hem de bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin patladığını açıkladı. 6 yıldır limanda hiçbir güvenlik önlemi olmadan saklanan amonyum nitratın miktarının ise tam 2.750 ton olduğu açıklandı.



Ekonomik kriz ve corona virüsü salgını nedeniyle halihazırda zor günler geçiren Lübnan’da OHAL ilan edildi.

Lübnan Kızıl Haç, resmi bir açıklama yaparak, kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Yetkililer, “Bütün pencere ve camlar yerle bir olduğu için camlara ihtiyaç var. Şehir neredeyse camsız, hastanelerde jeneratöre ihtiyaç var. Doktorlar, durumu acil olmayan hastaların şehir dışına çıkması önerisinde bulundu” açıklamasını yaptı.



Lübnan Kızıl Haç’ın Başkanı George Kettaneh, LBCI TV’ye açıklamalarda bulundu.

Televizyon yayınına telefon ile katılan Kettaneh, “Patlamada ölü sayısı 100’e ulaştı. Yaşamını yitiren birçok insan enkaz altında kalmış durumda. Kızıl Haç, sağlık bakanlığı ile koordineli çalışıyor çünkü hastanelerin çoğunda morglar doldu” ifadesini kullandı.

Patlama, çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olurken, birçok otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Reuters’a konuşan bir güvenlik yetkilisi, depodaki bir tamirat sırasında lehimleme işlemi sırasında yangın çıktığını öne sürdü.

1975-1990 arasında yaşanan iç savaş ve çatışmaların yaralarını halen taşıyan Lübnan’da yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları bir deprem olduğunu sandıklarını açıkladı. Patlamanın ardından gözyaşları içindeki yüzlerce insan sokaklarda akrabalarını aramaya çıktı. Beyrutlu tasarımcı Huda Baroudi, “Patlama beni metrelerce uzağa fırlattı. Kendime geldiğimde üzerim kan revan içindeydi. Bu kadar büyük bir patlamayı 1983 yılında ABD elçiliğinde görümüştüm” dedi.





Lübnan Başbakanı Hassan Diab da patlamanın sorumlulularının hesap vereceğini açıkladı.

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği de ülkede yaşayan vatandaşlarını toksik gazlar konusunda uyardı. Yapılan açıklamada evlerde kalınması gerektiği ve maske takılmasının uygun olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamid Hasan, “Çok sayıda insan kayıp. İnsanlar hastanelerin acil servislerine gelip yakınlarını arıyorlar fakat şu an elektrik olmadığı için arama kurtarma çalışmaları da çok zor ilerliyor” dedi.

Öte yandan ülkede 3 gün yas ilan edilirken Lübnan’da 66 milyon dolarlık acil durum fonu oluşturulduğu belirtildi.

Patlamanın ardından kan revan içinde kalan binlerce insan sokakta yakınlarını aradı.

KRİTİK DURUŞMADAN 3 GÜN ÖNCE PATLADI

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, patlamanın zamanlamasının da kritik olduğunu hatırlatırken, 2005 yılında eski başbakan Refik Hariri ve 21 insanın öldüğü 2005’teki bombalı saldırının failleri Hizbullah’tan 4 kişinin karar duruşmasının cuma günü yapılacağı belirtildi.

1990’da biten iç savaşın etkisini halen hisseden Beyrut’ta yaşanan patlama bölge halkını korkuttu.

2005 yılında gerçekleşen bombalı saldırı limandan sadece 2 kilometre uzakta yaşanmıştı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN CAMLARI KIRILDI

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, bölgedeki Büyükelçilik çalışanlarının durumunun iyi olduğunu açıkladı. Çakıl patlama nedeniyle Türkiye Büyükelçiliği'nin camlarının kırıldığını ifade etti.

Patlamanın yaşandığı liman bölgesi (kırmızıyla gösterilen), KKTC’nin tam karşısında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

*Lübnan’daki patlamada iki vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. Durumları iyi. Acil şifa diliyorum.

*Büyükelçiliğimiz acil durum hatları (+961 3 944 904, +961 70 622 012) ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 2929) 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Bu sabah liman bölgesinde çekilen fotoğraflar patlamanın boyutunu gözler önüne seriyor.

ESKİ BAŞBAKANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yerel kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Beyrut'ta meydana gelen patlama eski Başbakan Saad Hariri'nin evine oldukça yakın bir bölgede bulunuyordu. Lübnan medyasının haberine göre, Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

KKTC'DEN DE HİSSEDİLDİ

Patlamanın şok dalgalarının kilometrelerce ötedeki KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

KKTC'nin doğu kıyısında bulunan Gazimağusa'daki bazı vatandaşlar patlama sonrası gelen şok dalgasının bölgeden de hissedildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından bölgedeki binalar kullanılamaz hale geldi.

BM'DEN TAZİYE MESAJI

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter Guterres, Beyrut'taki korkunç patlamalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Lübnan hükümeti ile halkına en derin taziyelerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

Guterres'in, patlamada yaralananlara da acil şifalar dilediğini aktaran Haq, olayda Beyrut'ta görev yapan bazı BM personelinin de yaralandığını bildirdi.

Haq, “BM, bu zor zamanında Lübnan'ı destek sözünü sürdürüyor ve bu olaya müdahalede aktif bir şekilde Lübnan'a yardım ediyor” dedi.

