Beyrut Limanı'na patlamanın anısına kırık cam ve moloz yığınlarından heykel dikildi

Lübnanlı sanatçı Hayat Nazer, Beyrut Limanı’nda ağustos ayında meydana gelen ve 180’i aşkın kişinin hayatını kaybettiği patlama alanının karşısına bir kadın heykeli yerleştirdi. Patlama sonucu ortaya çıkan moloz ve kırık cam parçalarının kullanılan heykele, olay saatini hatırlatan bir de kırık saat eşlik ediyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.

180'i AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama nedeniyle 180’i aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve onlarca kişi kayboldu. Kentteki evlerin ve binaların birçoğu ise hasar gördü.

HALKIN DUYDUĞU ÖFKEYİ TEMSİL EDİYOR

Nazer, heykeli yaparken, patlamanın ardından evlerden arta kalan moloz ve kırık cam parçalarıyla heykeli oluşturduğunu söyledi. Bununla birlikte sanatçı, patlamanın meydana geldiği anı donduran (18:08) kırık bir saat figürünü de heykele ekledi.

Lübnanlı sanatçı Hayat Nazer, ihmalden kaynaklanan ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaya duyulan halkın öfkesini yansıtmak için bir kadın heykelini patlama alanının karşısına yerleştirdi.

"AFFETMEYECEĞİZ VE UNUTMAYACAĞIZ"

Aynı zamanda da bir aktivist olan Nazer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bu heykel hükümetin bize ne yaptığını temsil ediyor. Bizi önce yaktılar, ardından kül, cam ve moloz yığınlarına dönüştük. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Affetmeyeceğiz ve unutmayacağız. Beyrut’u yeniden inşa edecek ve yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.

TARİHİNİN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİNİ YAŞIYOR

Bununla birlikte, heykel ülke genelinde süren protestoların birinci yıl dönümünü kutlamak için iki gün önce alana yerleştirdi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yüzlerce kişi, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkede, yaşam şartlarının ağırlaşmasını protesto etti.

Lübnan'da, kamu borcu 90 milyar doları aşarken, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden biri yaşanıyor.