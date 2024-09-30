Beyrut'a yoğun bombardıman

Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail, Lübnan'ı hedef almaya dün de devam etti. İsrail savaş uçakları, Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenledi. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail, Hizbullah’ın önemli isimlerinden Kauk’un saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı ateş dün de devam etti.

İsrail jetleri, dün öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar gerçekleştirdi. Saldırıların adresleri arasında Hizbullah'ın başkentin güneyindeki kalesi Dâhiye semti de vardı.

Uluslararası haber ajansı AFP, duyulan şiddetli patlamayı Dâhiye çevresinden gökyüzüne yükselen siyah bulutların izlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, ülke genelindeki saldırılarda ise Hizbullah'ın silah depoları ve altyapı tesislerinin vurulduğunu savunuyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.

İSRAİL: HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail,önceki gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Nebil Kauk’un öldürüldüğünü açıkladı.

Kauk, 1980’lerden bu yana Hizbullah içerisinde yer alıyordu.

Yürütme Konseyi Vekili olarak görev yapan Kauk, daha önce güney Lübnan’dan sorumlu üst düzey bir isimdi.

Öte yandan Lideri Hasan Nasrallah'ın suikasta uğramasıyla ağır darbe alan Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah, dün öğle saatlerinde yeni bir açıklama yaparak Cuma akşamı gerçekleşen bombardımanda önemli komutanlardan Ali Karaki'nin de öldüğünü doğruladı.

Ali Karaki, İsrail sınırının yer aldığı güney bölgesi komutanıydı.

İsrail ordusu, Nasrallah ve Karaki'nin yanı sıra çok sayıda üst düzey Hizbullah komutanının yeraltı sığınağını yok eden saldırıda öldüğünü söylüyor.

NASRALLAH’IN CENAZESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Beyrut’ta İsrail saldırıları sürerken, Nasrallah’ın cenazesi enkazdan çıkarıldı.

Hasan Nasrallah'ın otopsisinden gelen ilk bilgiler ise, Hizbullah liderinin künt travma (keskin olmayan bir cisimle başa alınan darbe) sonucu öldüğü yönünde. Nasrallah'ın cesedi yerle bir olan altı binanın enkazından çıkarıldı ve vücudunda doğrudan bir yara yok.

32 yıl Hizbullah'ı yöneten Nasrallah'ın cenaze töreninin ne zaman gerçekleşeceği ya da yerine kimin geçeceği henüz belirsiz.

Cenaze törenine ilişkin henüz bir planlama bulunmuyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Hava saldırılarına hedef olan Beyrut'taki binalar ve çevresinde büyük tahribat meydana geldi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde bulunan Mesaj İzci Derneğine bağlı sivil savunma merkezi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Hava saldırısında dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

ENKAZ ALTINDA BEŞ KİŞİ VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Bekaa bölgesine de saldırı düzenledi.

Ayn beldesindeki bir evi hedef alan hava saldırısında enkazdan altı kişinin naaşı çıkarıldı.

Enkaz altında beş kişinin daha olduğu ifade edilen haberde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İsrail savaş uçakları, güneydeki Kefr Şuba, Kefr Kila, doğudaki Hermel kenti ve çevresine de yoğun saldırılar düzenledi.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLADI

İsrail ordusu, Lübnan'daki “düzinelerce” Hizbullah hedefine yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ordu açıklamasında göre saldırılarda “örgüte ait silahların ve askeri yapıların depolandığı binalar” hedef alındı.

LÜBNAN'DAN ROKETLER ATEŞLENDİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Lübnan'dan ateşlenen beş roket İsrail'in kuzeyindeki Tiberias Gölü yakınlarındaki açık alanlara düştü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

HİZBULLAH FÜZESİ İSRAİL'İ AŞIP ÜRDÜN'E DÜŞTÜ

Liderini kaybeden Hizbullah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Taberiye'ye dün sabah füzeler ateşledi. Sekiz roketlik füze yağmuru öncesinde Taberiye ve etrafındaki yerleşimlerde sirenler çaldı. İsrail ordusu, füzelerin açık alana düştüğü bilgisini verdi.

Lübnan'dan fırlatılan füzelerden biri ise, İsrail'i aşıp Ürdün'ün başkenti Amman'ın doğusuna kadar ulaştı. Ürdün ordusu, Grad füzesinin Lübnan'ın güneyinden atıldığını ve çölde boş bir alana düştüğünü açıkladı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1030 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.