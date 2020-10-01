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Beyaz Saray’da rakun korkusu

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Beyaz Saray'daki yaramaz rakunlardan oluşan bir çete basın mensuplarına saldırdı.

Beyaz Saray’da rakun korkusu

 

 
 
 

ABD Başkanı Donald Trump takip eden ABD’li basın mensupları zor anlar yaşadı… Beyaz Saray’daki 4 rakun, basın mensuplarına saldırdı. Zor anlar yaşayan basın mensupları yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

Tüylü hayvanlar, haber yapmaya çalışan bir muhabirle fotoğrafçının kıyafetlerini yakaladı. Rakunların saldırısına uğrayan ABD televizyon kanalı CBS muhabiri Paula Reid, “Bu sabah bir rakunun North Lawn’da birçok haber ekibine saldırmasıyla Beyaz Saray’a ağır bir hava hakim oldu. Uzaklaştırılmadan önce rakun önce bir fotoğrafçıyı, daha sonra da bir muhabiri pantolonlarından yakaladı” dedi.

Rakunlar, gazetecilere zor anlar yaşattı.

“RAKUNLARI TRUMP GÖNDERDİ”

Olayın sosyal medyada paylaşılmasından sonra, birçok kişi rakunları gazetecilerin üstüne Başkan Donald Trump’ın gönderdiğine dair şakalar ve yorumlar yapıldı. Rakun, Kuzey Amerika’da, ağaçlarda yaşayan ve kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90 cm, kuyruğu 30 santimetre olan kürklü bir hayvan olarak biliniyor.

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