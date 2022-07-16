Beş günlük oğlunu 60 bin liraya sattı

Yeni doğan oğlunu 60 bin liraya satmakla suçlanan Rus anne tutuklandı. Kadının oğlunu satmaktaki amacı ise tam anlamıyla kan dondurdu



Güney Rusya’daki 33 yaşındaki Dağıstanlı kadının ismi gizli tutulurken, bir arkadaşına bebeğini istemediğini söylediği aktarılıyor. Kadın, 25 Nisan'da dünyaya gelen bebeğini, sadece beş gün sonra satın almaları için bir çift ayarladı. Polis, annenin oğlunu çifte %10 depozitoyla sadece 200.000 ruble karşılığında teslim ettiğini söyledi.

Bebeği satın alan kadın, polise verdiği ifadede, çocuğun biyolojik annesi olmadığını söyleyerek, "Biyolojik annesi onu hastanede bırakmak istedi" dedi ve ekledi: "Çocuğa bakamadı, ben de çocuğu aldım."

Ancak bebeğin hastanede tedavi görmesi gerekiyordu ve sağlık görevlileri çiftten doğum belgesini istedi. Çift, bebeğin doğum belgesini isteyen kadına geri döndüğünde, 100.000 ruble karşılığında doğum belgesini vermeyi teklif etti. Anne çifte bir işi, yaşayacak bir yeri ya da parası olmadığını söylemişti. Ancak 26 Mayıs'ta parayı aldıktan sonra, parayı burun ameliyatına harcamayı planladığını söyledi.

Çocuğu satın alan kadın, annesinin onlara daha iyi nefes alabilmek için burun ameliyatına ihtiyacı olduğunu söylediğini ifade etti. Ancak çift, toplam ücretin geri kalanını teslim edemeden önce polis, grubu insan kaçakçılığından tutukladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi şunları söyledi:

"Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi'nin soruşturma makamları, Kaspiysk şehrinin sakini 33 yaşındaki bir kişiye karşı ceza davası başlattı."

Açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan kişinin, bir başka kişiyi satmakla suçlandığı belirtildi. Yetkililer, "Soruşturmayı yürüten polis ekiplerine göre kadın, 25 Nisan 2022'de Hazar Şehri Merkez Hastanesi'nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi" diye devam etti.

Müfettişler, annenin notere giderek 30 Nisan'da çocuğun haklarından feragat ettiğini ve çocuğu parayla değiştirdiğini söyledi. İddiaya göre çocuğu satın alan kadın, onu öylece bırakmak istemedi ve ona bir aile bulmak istedi.

Açıklamada, "Şu anda, işlenen suçun tüm koşullarını belirlemeyi ve zanlının suçlu olduğuna dair kanıtları birleştirmeyi amaçlayan bir dizi soruşturma faaliyeti yürütülüyor" ifadesine yer verildi.

