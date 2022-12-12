Bermuda Şeytan Üçgeni’nin gerçek sırrı

Bermuda Şeytan Üçgeni üzerine çalışmalar yürüten Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğaüstü olaylarla ilişkilendirilen ortadan kaybolmalara 3 bölgeden gelen fırtınaların yarattığı dev dalgaların sebep olabileceğini ortaya koydu

Bermuda Şeytan Üçgeni, uzun yıllardır gizemini koruyan, akıllara sualtı piramitleri, uzaylılar ve doğaüstü olaylar gibi sayısız teoriyi getiren bir bölge.

Florida-Porto Riko-Bermuda arasında kalan bölgede onlarca gemi ortadan kaybolmuş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. İngiltere’nin Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar Bermuda gizemini çözmek için yeni bir çalışmaya imza attı.

Bilim insanları, 1918’de Bermuda Şeytan Üçgeni’nde ortadan kaybolan Amerikan donanmasına bağlı USS Cyclops gemisini çalışmanın merkezine aldı.

USS Cylops 1918’de içindeki 309 kişiyle ortadan kayboldu.

Brezilya’nin Bahia bölgesinden ABD’nin Maryland bölgesine giden gemi, içindeki 309 kişiyle kayıplara karışmıştı. ABD tarihinin savaş koşulları dışındaki en büyük kaybını oluşturan olayda gemiye ait tek bir iz bulunamadı.

Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall, Atlantik Okyanusu’nda 3 farklı yönden gelen fırtınanın bölgedeki efsaneyi çürüteceğini düşünüyor. Boxall, “Kuzey ve güneyden gelen fırtınalara Florida’dan gelen fırtına da eklendiğinde, bu ölümcül dev dalgalar oluşturabilir. 30 metreyi bulabilen dalgalar Bermuda’nın lanetinin asıl sebebi” dedi.

Boxall ve ekibi USS Cyclops’u temel alarak dalga simülasyonları oluşturdu.