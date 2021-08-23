Berlin’deki Zafer Sütunu’nun bakır çatısı çalındı

Almanya’nın 1864’te Prusya zaferinin anısına inşa ettiği Zafer Sütunu’nun bakır kaplama çatısının bir bölümü çalındığı açıklandı. Alman polisinin yaptığı açıklamada başkent Berlin’de yer alan Zafer Sütunu’na bakım için gönderilen işçilerin yaptığı ihbar sonrasında önemli ve tarihsel değeri bulunan parçaların çalındığı belirtildi.

Almanya’nın 1864 yılında kazandığı Prusya zaferi üzerine tasarlanan ve yapımı sırasında 1871 yılına kadar Avusturya, Fransa ve Danimarka'ya karşı kazandığı zaferleri anmak için inşa edilen Zafer Sütunu’nun Sütunu’nun bakır kaplama çatısının bir bölümü çalındığı açıklandı. Başkent Berlin’deki Tiergarten’da yer alan Zafer Sütunu ile ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, yapının çatısındaki büyük bakır kaplamaların parçalarının çalındığı bildirilirken hırsızlığın bakım çalışmaları için gönderilen işçiler tarafından farkedildiği belirtildi. Berlin polisi, hırsızlığın tam olarak ne zaman yapıldığını bilmediklerini ve olayda yer alan şüphelilerin kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi. Alman yetkililer, “önemli ve tarihsel değeri bulunan parçaların çalındığını” bildirirken olaya dair soruşturma başlatıldığını aktardı. Zafer Sütunu, 1864’te Heinrich Strack tarafından İkinci Schleswig Savaşı’ndaki Prusya zaferinin anısına tasarlanmıştı. Sütunun açılış sürecinde kazanılan Avusturya, Fransa ve Danimarka savaşları da 1873’te açılan Sütun’a atfedilmişti.