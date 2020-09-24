Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, dizel ve benzinli motorlara sahip olan araçların 2035 yılında satışını engelleyecek olan kararı imzaladı

Wall Street Journal’in haberine göre Kaliforniya Valisi tarafından imzalanan bu karar, elektrikli otomobil satışlarını ve teknolojilerini desteklemek için iddialı bir girişim. Vali, Kaliforniya’daki karbon kirliliğinin yarısından fazlasından ulaşım araçlarının sorumlu olduğunu da söyledi.

IHS Markit’in kayıtlarına göre geçen yıl Amerika’da trafiğe kayıt edilen araçların yüzde 11’i Kaliforniya’da idi. Kaliforniya alınan karar göz önünde bulundurulduğunda Amerika genelinde böyle bir hedefe ulaşan ilk eyalet pozisyonunda. Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi’ne göre aralarında Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu on yedi ülke, içten yanmalı motora sahip olan araçların aşamalı olarak satışlarının durdurulması hedeflerini benimsedi.



IHS Markit’in verdiği bilgilere göre Temmuz ayı boyunca Kaliforniya’da trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 6.2’sı elektrik motorlu ve bu da Amerika genelinde yüzde 1.6 anlamına geliyor. Vali Newton, “Eş zamanlı krizlerle karşılaştık ama bunlardan hiçbiri küresel ısınma kadar güçlü değil. Bugün atılan bu adım krizi doğrudan ele almak ve soruna karşı cesur davranmak için bir strateji.” dedi.

AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN 2045…

Valinin imzaladığı karar; kamyon, inşaat araçları gibi ağır ticari araçların, “mümkün olduğunda” 2045 yılına kadar sıfır emisyona sahip olması gerektiğini söylüyor. Vali Newsom, iklim değişikliğinin en büyük etkisinin geçtiğimiz ay ülkeyi kasıp kavuran, tarihsel olarak feci nitelendirilen yangınların temel sebebi olduğunu söyledi.

Ford Motor Company’den bir sözcü, “İklim değişikliğini ele almak için acil önlem almak için hem fikiriz. İlerlemenin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesi için devlet ve özel halk olarak bir arada çalışılmalı.” açıklamasını yaptı. Vali Newsom, bu kararın mevcut içten yanmalı motorlu araçları değil yeni araç satışlarını etkileyeceğini de belirtti