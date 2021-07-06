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Belçika'da 11 yaşındaki ‘dahi çocuk’ üniversiteyi bitirdi

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Belçika'da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki çocuk, Antwerp Üniversitesi 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. Simons, hedefinin 'ölümsüzlük' olduğunu söyledi.

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Belçika'da 11 yaşındaki ‘dahi çocuk’ üniversiteyi bitirdi

Belçika’da Antwerp Üniversitesi, Simons'un Mart 2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi.

Simmons'un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi.

Belçika basınına konuşan Simmons ise klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyledi.


‘HEDEFİM ÖLÜMSÜZLÜK’

Simmons, "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği" dedi.

Hedefine ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Simmons, "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum." diye konuştu.
‘DAHİ ÇOCUK’ 9 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE GİRMİŞTİ

"Dahi çocuk" olarak adlandırılan Simmons, 9 yaşındayken Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesine kabul edilmiş, en küçük yaşta yüksek okul diploması alabilecekken üniversiteyle anlaşmazlığa düşerek okuldan ayrılmıştı.

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