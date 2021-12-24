banner762
banner753
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
27 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
36 0
 
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
8 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
538 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
130 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
15 0
banner661
banner726

Belçika, 2025’e kadar nükleer reaktörleri kapatma kararı aldı

banner476

Belçika hükümeti, ülkede bulunan nükleer reaktörleri 2025 yılına kadar kapatma kararı alırken, nükleer enerji teknolojisine yatırımı sürdürecek.

banner714
Belçika, 2025’e kadar nükleer reaktörleri kapatma kararı aldı
banner721

 

 Belçika hükümetinin 2025 yılına kadar ülkedeki tüm nükleer reaktörleri kapatacağı bildirildi. Belçika medyasına göre 7 partili koalisyon, haftalardır reaktörlerin kapatılması konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşma sağladı.

Görüşmelerde Yeşiller’in 2003’te kabul edilen ve nükleer sayfanın kapatılmasını öngören yasaya saygı gösterilmesini istediği, Fransızca konuşan kesimdeki Liberallerin ise 2 reaktörün açık kalmasını istediği aktarıldı.

Gece boyunca yapılan görüşmelerden sonra tarafların, reaktörlerin 2025 yılına kadar kapanması konusunda uzlaşıya vardığı kaydedildi. Ayrıca daha küçük modüler reaktörlere ağırlık verilerek nükleer enerji teknolojisi araştırmalarına 4 yıl boyunca 100 milyon euro yatırım yapılması planlanıyor. Ülkenin oluşacak enerji açığını nasıl kapatacağı henüz bilinmiyor. (İHA)

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.