Beklenen savaşta ilk saldırılar başladı

Lübnan, güne patlama sesleriyle uyandı. İsrail 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'ı vurdu. Hizbullah da Lübnan'dan yüzlerce roket ve drone saldırısıyla karşılık verdi. İsrail olağanüstü hal ilan ederken, plajlar ve kültür kurumları kapatıldı, sığınaklar kullanıma açıldı

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ortadoğu'da. Hamas lideri Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikastlerin ardından gerilim had safhada.

Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah ve İsrail ordusu dün sabah neredeyse aynı anda karşılıklı füze ve hava saldırıları düzenledi, 135 kilometrelik sınır hattında aralıksız sirenler çaldı.

Dün sabah İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Hizbullah ise saldırıya roketlerle yanıt verdi.

İsrail 100'den fazla savaş uçağıyla Lübnan'ı vurdu. Hizbullah da Lübnan'dan yüzlerce roket ve drone saldırısıyla karşılık verdi.

İsrail ordu sözcüsü Hizbullah'ın saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine, İsrail'in önleyici saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Saldırılarda 100'den fazla savaş jetiyle Hizbullah'ın İsrail'e doğru yönlendirdiği roket fırlatma rampalarının imha edildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a dün sabah düzenlenen saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.

"320 FÜZEYLE 11 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Hizbullah tarafından gelen açıklamadaysa saldırıların geçen ay üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, SIĞINAKLAR AÇILDI

İsrail'de İç Cephe Komutanlığı'nın talimatları doğrultusunda şehirdeki boş zaman etkinlikleri iptal edildi, plajlar ve kültür kurumları kapatıldı.

Belediye, kent genelinde 240 sığınağın kullanıma açıldığını ve çok sayıda yeraltı otoparkının gerektiğinde sığınak olarak kullanılabileceğini söyledi.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

Ordu sözcüsü Hagari, son yaptığı açıklamada, Hı̇zbullah'ın daha çok İsraı̇l'ı̇n kuzeyı̇nı̇ hedef almayı planladığını, ancak İsraı̇l'ı̇n merkezı̇nde de bazı hedeflerı̇ olduğunu söyledı̇.

İSRAİL'İN VURDUĞU ARAÇTA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde düzenlenen İsrail saldırılarında üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail insansız hava aracının Khiam köyünde bir araca düzenlediği saldırıda” bir kişinin öldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın müttefiki olan Emel hareketi de Khiam'dan bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Sağlık bakanlığı “İsrail işgalcilerinin Tiri köyüne düzenlediği saldırıda” iki kişinin öldüğünü söyledi ancak bu kişilerin savaşçı mı yoksa sivil mi olduğunu belirtmedi.

NETANYAHU: KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA VERİRİZ

Güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, şöyle konuştu: “Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz.”