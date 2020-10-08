Bekaret testine yasak geliyor

Fransız hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün insan haklarına aykırı olarak nitelendirdiği ve yasaklanması gerektiğini söylediği 'bekaret testleri' ile mücadele etmek için yeni bir yasa tasarısı oluşturdu

Tasarıya göre Fransa'da doktorlar bekaret testi yapmaları durumunda para ve hapis cezasıyla alacaklar.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan bekaret testleri insan haklarına aykırı ve Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmasına yönelik çağrılar da yapılıyor. Fransız hükümeti bu testleri gerçekleştiren doktorların cezalandırılması için harekete geçti ve yeni bir yasa tasarısı oluşturdu. Bu yasa tasarısı 15 bin euro para cezası ve hapis cezası gibi durumlar içeriyor. Fransa’da gerçekleştirilen araştırmalarda doktorların yüzde 30’unun bu testleri yapması istenildiği yönünde.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bekaret testi insan haklarına aykırı ve kızlık zarının parmakla veya görsel olarak incelenmesi bir kadının bakire olup olmadığını belirleyemez. Fransız InterNews’a konuşan Jinekolog Dr. Ghada Hatem, “Fransa’da bu durum binlerce kadını etkilemiyor ancak benden her yıl üç dört kadın bu testi yapmamı istiyor” dedi. “Bu durum çoğunlukla Kuzeybatı Afrika’daki Müslümanların çoğunlukta olduğu Mağripli kızlar tarafından gerçekleştiriyor” diye ekledi.

Dr. Hatem bunlara ek olarak, aileleri tarafından tehdit edildiği için bu raporu almaya gelen kızlara yardımcı olduğunu da söyledi. Ekim 2018’de BM, ülkelere bu tür testleri yasaklamak için çağrıda bulundu. Ancak Fransız kuruluş olan ANCIC bu tarz testlerin topluluklardaki değişiklikleri incelemek için önemli olduğunu ve buna ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan örgüt, “Yasak, bu tür bir durumu sorgulamayı basitçe ortadan kaldıracak ve bu durum ortadan kaybolacaktır” görüşünde. “Kadın ve erkeklerin kendilerini özgürleştirmesi ve bu geleneklerin yükünü reddetmesi için bu sorunun oldukça farklı bir biçimde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasını da yaptılar.