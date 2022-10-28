Bebeklerine dövme yaptıran aile, TikTok’ta olay oldu

TikTok kullanıcıları, bebeğine dövme yaptıran anne ve babanın görüntülerini konuşuyor. Ayala Bratt isimli dövme sanatçısının paylaştığı video 27 milyon izlenmeye ulaştı

TikTok’taki bir dövme sanatçısı, bebeklerin boyandığını gösteren videoları sosyal medyada paylaştıktan sonra viral oldu. 22 yaşındaki Ayala Bratt; bir anne, baba ve bebeğin eşleşen dövmeler yaptırdığı videoyu paylaşınca 27 milyondan fazla görüntülendi.

2013’ten beri dövme yapan Ayala Bratt, çocuklara dövme yaptırılmasının olumlu bir deneyim olabileceğine inanıyor.

TikTok’ta 27 milyon izlenme ve 564 binden fazla beğeni alan viral videoda, babasının dizinde oturan sevimli bir bebek görülüyor. Yeni bir dövme yaptıran baba, dövme sanatçısının bebeğin bacağına güneş ve aydan oluşan geçici bir dövme yapması için onu oyalamaya çalışıyor.

Ayala, “Çocukları dövme dünyasına açmanın tamamen normal olduğunu düşünüyorum. Bu sadece sanat ve kendinizi ifade etmenin bir yolu” dedi.

Ayala’nın yaptığı dövme geçici olsa da pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Bir kısmı dövmenin geçici olduğunu anlamazken bazıları da geçici bile olsa bebeğin cildinin bu mürekkeple temas etmemesi gerektiğini yazdı.

Bir kullanıcı, “18 yaşından küçük bir çocuğa dövme yaptıramazsınız! Daha da kötüsü, o daha bebek” dedi.

Başka biri ekledi: “Bunu yaptıklarına inanamıyorum. Umarım şakadır?” diye yazdı.

Ancak başka bir kullanıcı, “Dövme yaptırdığımızda bebeğime böyle yapıyorlar ve bu onu çok mutlu ediyor” diye yazdı.

Tepki almasına rağmen Ayala Bratt, çocuklara dövme yaptığı anların videolarını paylaşmaya devam ediyor.

@ayalatattoo1 Instagram hesabında 272 bin takipçisi bulunan Ayala, videoyu paylaştığı için pişmanlık duymadığını ve daha fazla çocuğun dövme sanatının tadını çıkarmasına izin verilmesi gerektiğine inanıyor: “Videolarımı TikTok’ta paylaştıktan sonra karışık bir tepki oldu. Birçoğu nefretti ama bazıları komikti. Ayrıca müşterilerimden çocuklarını getirip ‘dövme’ yapıp yapamayacaklarını soran çok fazla istek aldım. Videolarımda çocukların çok mutlu olduğu açık.

Kullandığım tasarımlar çocukların en sevdiği dizi, film ya da kitaptan esinlenerek yapılmış oluyor. Sahip olduğum en şirin çocuk Almanya’dan küçük bir kızdı. Annesinin bir sürü dövmesi vardı ama küçük kız ilk başta onlardan korktu. Annesinden hoşlanmadığı için daha fazla dövme yaptırmamasını bile istedi. Ama biz ona sahte bir dövme yaptıktan sonra annesinin daha fazla dövme yaptırmasının sorun olmadığına karar verdi.”