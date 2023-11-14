Bebekler bir bir ölüyor!

Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in hedefindeki Şifa Hastanesi’nde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce sivilin sığındığı Gazze’nin en büyük hastanesinde İsrail’in saldırıları yoğunlaştırmasıyla çok sayıda kişi hayatını kaybederken faaliyetlerin durmasıyla ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı



Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu. 7 Ekim'den beri ölen sivillerin sayısı ise 11 bini aştı. Hastanelerle iletişim kesildiğinden, net sayı yayınlanamıyor.

İsrail ordusunun son 24 saatte iki kez vurduğu Şifa hastanesinin acil kanadında hasar oluştu.

Bölgede yoğun çatışmalar sürerken, hastanedeki 36'sı çocuk, 600 hastanın hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.

İsrail saldırılarından kaçan binlerce sivilin sığındığı, elektrik, gıda ve suyun tükendiği Gazze'nin en büyük sağlık kurumu olan Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı.

Enerji yetersizliğinden bazı yenidoğanların öldüğü, prematüre 10 bebeğin de çalışmayan kuvözlerden çıkarıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, hastanedeki bebeklerin tahliye edileceğini duyurmuştu ancak Filistinli yetkililer hastane çevresindeki kuşatmanın sürdüğünü açıkladı.

Gazze Şifa Hastanesi Müdürü, “Hastanemizdeki

İSRAİL DIŞARI ÇIKANI VURUYOR

Binlerce Gazzelinin mahsur kaldığı hastaneden çıkanların İsrail füzelerinin ve keskin nişancıların hedefi olduğu belirtiliyor.

Doktorlar ve hemşireler elektrik, su ve gıdanın tükendiği hastanede prematüre doğan ve çalışamaz hale gelen kuvözlerden çıkarılan bebekleri ve ağır yaralı hastaları hayatta tutmak için büyük bir mücadele veriyor.

Medical Aid for Palestinians isimli sivil toplum örgütü, Şifa Hastanesi’ndeki bebekleri güvenli yerlere nakletmenin imkansız olduğunu vurguladı. Ambulansların hastaneye yaklaşamadığını ve İsrail saldırılarına maruz kaldığını kaydeden yetkililer, ateşkes ilan edilmezse tüm bebeklerin yakında öleceğine dikkat çekti.

Şifa Hastanesi yetkilileri de sayıları 40’a yakın bebeklerden bazılarının hayatını kaybettiğini, üç hemşirenin de bombardımanda öldüğünü duyurdu. Hastanedeki altyapının bombardımanda büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Hastanenin baş cerrahı Doktor Mervan ebu Sayda, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını reddederek İsrail’in hastaneden tahliyelere yardım ettiği iddiasını da “büyük yalan” olarak niteledi.

Öte yandan İsrail Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor. Lübnan'dan ateşlenen füzeler İsrail'in kuzey bölgelerine düştü. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu top atışıyla karşılık verdiklerini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 39 gündür devam ediyor. Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail tankları Şati Mülteci kampına girdi. İsrail ordusu, son olarak Şifa hastanesindeki bebeklerin tahliye edileceğini açıklamıştı ancak Filistinli yetkililer hastanenin hala kuşatma altında olduğunu aktardı. Hastane çevresindeki çatışmalar sebebiyle Hamas rehine müzakerelerini de askıya aldı.Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu. 7 Ekim'den beri ölen sivillerin sayısı ise 11 bini aştı. Hastanelerle iletişim kesildiğinden, net sayı yayınlanamıyor.İsrail ordusunun son 24 saatte iki kez vurduğu Şifa hastanesinin acil kanadında hasar oluştu.Bölgede yoğun çatışmalar sürerken, hastanedeki 36'sı çocuk, 600 hastanın hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı.İsrail saldırılarından kaçan binlerce sivilin sığındığı, elektrik, gıda ve suyun tükendiği Gazze'nin en büyük sağlık kurumu olan Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan ağır hastalar ve yeni doğan bebekler ölmeye başladı.Enerji yetersizliğinden bazı yenidoğanların öldüğü, prematüre 10 bebeğin de çalışmayan kuvözlerden çıkarıldığı bildirildi.İsrail ordusu, hastanedeki bebeklerin tahliye edileceğini duyurmuştu ancak Filistinli yetkililer hastane çevresindeki kuşatmanın sürdüğünü açıkladı.Gazze Şifa Hastanesi Müdürü, “Hastanemizdeki elektrik kesintisi ve hizmetlerin aksamasından dolayı 6’sı bebek toplam 20 kişi hayatını kaybetti” dedi.İSRAİL DIŞARI ÇIKANI VURUYORBinlerce Gazzelinin mahsur kaldığı hastaneden çıkanların İsrail füzelerinin ve keskin nişancıların hedefi olduğu belirtiliyor.Doktorlar ve hemşireler elektrik, su ve gıdanın tükendiği hastanede prematüre doğan ve çalışamaz hale gelen kuvözlerden çıkarılan bebekleri ve ağır yaralı hastaları hayatta tutmak için büyük bir mücadele veriyor.Medical Aid for Palestinians isimli sivil toplum örgütü, Şifa Hastanesi’ndeki bebekleri güvenli yerlere nakletmenin imkansız olduğunu vurguladı. Ambulansların hastaneye yaklaşamadığını ve İsrail saldırılarına maruz kaldığını kaydeden yetkililer, ateşkes ilan edilmezse tüm bebeklerin yakında öleceğine dikkat çekti.Şifa Hastanesi yetkilileri de sayıları 40’a yakın bebeklerden bazılarının hayatını kaybettiğini, üç hemşirenin de bombardımanda öldüğünü duyurdu. Hastanedeki altyapının bombardımanda büyük zarar gördüğü kaydedildi.Hastanenin baş cerrahı Doktor Mervan ebu Sayda, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddiasını reddederek İsrail’in hastaneden tahliyelere yardım ettiği iddiasını da “büyük yalan” olarak niteledi.Öte yandan İsrail Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor. Lübnan'dan ateşlenen füzeler İsrail'in kuzey bölgelerine düştü. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu top atışıyla karşılık verdiklerini açıkladı.