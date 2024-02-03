Bebeği küvette boğulurken o telefonda konuştu

Dedektiflerin 8 aylık çocuğu küvette boğulurken 20 dakikadan fazla telefonla konuştuğunu söylemesi üzerine Michiganlı bir anne perşembe günü tutuklandı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Sparta kasabasında yaşayan 23 yaşındaki Olivia Miller, oğlu Asher Johnson'ın Kasım 2023'te evlerindeki küvette boğulmasının ardından bir kez kasıtsız adam öldürme ve bir kez de ikinci derece çocuk istismarı suçlarından yargılanıyor.
Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre acil servis ekipleri, küvette boğulan bir bebekle ilgili bir çağrıya yanıt verdikten sonra çocuğu Michigan'ın doğusundaki bir evde oturma odasında yerde sırtüstü yatarken buldu.
Mahkeme kayıtlarına göre, sağlık görevlileri çocuğa kalp masajı yaptıktan sonra onu hastaneye götürdü ve burada öldüğü ilan edildi.
Kent County'nin baş adli tabibi Stephen Cohle'un yaptığı otopsiye göre bebeğin ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi, ayrıca bebeğin yetkililer gelmeden önce en az 20 dakika boyunca yerde sırtüstü yattığı tahmin edildi.
Dedektifler, Miller'ın boğulduğu sırada bebeğiyle evde yalnız olduğunu saptadı.
Michigan haber sitesi MLive'ın elde ettiği yeminli ifadeye göre, Miller'a ne olduğu sorulduğunda "farklı hikayeler" anlattığını da eklediler.
Yeminli ifadeye göre, anne dedektiflere bebeğini küvette 5 dakikalığına oturur vaziyette bıraktığını ve bu sırada yandaki çamaşır odasına gittiğini söyledi.
O sırada küvetin birkaç santim dolu ve musluğun da açık olduğunu iddia etti.
Yeminli ifadeye göre Miller geri döndüğünde oğlunu yüzü suyun altında bulduğunu söyledi.
Mahkeme belgesinde, Miller'ın müfettişlere ilk müdahale ekipleri gelene kadar bebeğini hayata döndürmeye çalıştığını söylediği iddia ediliyor.
Ancak, dedektifler Miller'ın telefonunu incelediklerinde, hikayesinin tutarlı olmadığını gördü.
Mahkeme belgelerine göre Miller'ın olay anındaki cep telefonu hareketleri, saat 15.17'den 15.38'de 911'i arayana kadar yaklaşık 21 dakika boyunca telefonunu kullandığını gösteriyor. Belgelere göre bu süre zarfında telefon kullanımına sadece 18 saniyelik bir ara vermiş.
Yeminli ifadede ayrıca cep telefonu hareketlerinin, 911'i aramadan iki dakika önce oğlunun büyükannesini çocuğun boğulduğunu söylemek için iki kez aradığını gösterdiği iddia ediliyor.
Yeminli ifadeye göre ayrıca Miller, 911'i aramadan 4 dakika önce babasına "Asher uyuyor, zamanım varken konuşmaya çalışıyorum" diye mesaj attı.
Miller'ın avukatı WZZM'ye yaptığı açıklamada, kadının iddia edilen eylemleriyle ilgili "kasıtlı olduğuna dair hiçbir belirti" bulunmadığını söyledi.
"Burada kasıt olduğuna dair hiçbir belirti yok ve bunu belirtmek önemli" dedi.
İnternet kayıtlarına göre Miller şu anda Kent County hapishanesinde 300 bin dolar kefaletle tutuluyor.
Miller tüm suçlamaları reddediyor ve 7 Şubat'ta tekrar mahkemeye çıkacak.
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