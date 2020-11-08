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Beatles’dan 2019’da 50.2 milyon sterlin

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Son albümleri 1970 yılında yayınlanan dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın geçen yıl 50 milyon sterlinden fazla kazandığı açıklandı

Beatles’dan 2019’da 50.2 milyon sterlin
Grubun ticari kazançlarını yöneten Apple Records şirketinin, albüm satışları, promosyon hizmetleri ve isim haklarıyla bağlantılı olarak Ocak 2020’ye kadar bir yılda 50.2 milyon sterlin (561 milyon lira) kazandığı bildirildi.
Şirketin bu kapsamda günlük 137 bin 657 sterlin kazandığı ifade edilirken, Beatles’ın üyeleri Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon’ın eşi Yoko Ono ve George Harrison’ın eşi Olivia’nın her birine 6.1 milyon sterlin ödendiği belirtildi. Beatles’tan şu an sadece Paul McCartney ve Ringo Starr yaşıyor. John Lennon 1980’de öldürülmüş, Harrison ise 2001’de akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. Beatles, dünyanın en çok satan müzik grubu olarak biliniyor.
 
 
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