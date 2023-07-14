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Başbakana şişe fırlattılar

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Kosova Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı

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Başbakana şişe fırlattılar
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Kosova Meclisi’nde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, Kosova Meclisinde konuşan Başbakan Albin Kurti’ye su dolu pet şişe fırlattı.
İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti’yi korumak için toplandı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
Saldırı, Başbakan Kurti’nin, Kosova’nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana geldi. Kavganın ardından Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, oturuma ara verdi.
 
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