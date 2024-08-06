Başbakan, ordu helikopteriyle kaçtı

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle ülkeden ayrıldığı bildirildi.
Bangladeş ordusundan yapılan açıklamaya göre Başbakan Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı. Açıklamada, ülkede geçici hükümetin yönetimi devralacağı kaydedildi.
Hükümet karşıtı binlerce göstericinin Hasina'nın resmi konutunu basmasının ardından 76 yaşındaki başbakanın ordu uçağıyla Hindistan'a indiği aktarıldı.
Yayınlanan görüntülerde göstericilerin Hasina'nın evinde yataklara yattığı, başbakanlık konutundan televizyon ve eşya taşıdığı görüldü.
Başkent Dakka'da da çok sayıda kişi, Şeyh Hasina'nın babası olan bağımsızlık lideri Şeyh Mujibur Rahman'un heykelini baltalarla yıkmaya çalıştı.
HALKI SOKAĞA DÖKEN KARAR
Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.
Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.
Hükümet, sokağa çıkma yasakları ve resmi tatillerle gösterileri kontrol altına almaya çalışıyor ancak kontenjana karşı çıkan protestocular, bu kez de hükümetin istifasını talep ediyor.
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