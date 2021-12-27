Barış sembolüydü

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığının sona ermesine yardımcı olan çalışmaları ile ünlü Nobel ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu hayatını kaybetti



Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı verdiği çetin mücadele ile bilinen Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Tutu, Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele vermiş, Filistinlilerden Tibetlilere, dünya çapında ezilen pek çok halkın haklarını savunmuştu.

Devlet otoritesine karşı eşcinselleri, kürtaj hakkını ve yardımlı intihar hakkını da savunan Desmond Tutu, ülkesinde ötanazi tabusunu yıktı. Tutu, yardımlı intihar konusunda birçok kesimi kızdırmak pahasına "Bunun beni rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim" demişti.

Tutu, insan hakları savunuculuğu ve ırkçılığa karşı geliştirdiği barışçı mücadelelerle 1984 yılında Nobel ödülü almaya hak kazanmıştı.

1997'de Tutu için prostat kanseri tanısı konuldu. Buna bağlı olarak tekrarlayan enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi altına alındı.



