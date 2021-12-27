banner762
banner753
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
52 0
9 0
 
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
46 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
168 0
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz"
129 0
Eski Apoelli, MTG’li oldu
Eski Apoelli, MTG’li oldu
32 0
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
36 0
banner661
banner726

Barış sembolüydü

banner476

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığının sona ermesine yardımcı olan çalışmaları ile ünlü Nobel ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu hayatını kaybetti

banner714
Barış sembolüydü
banner721

Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı verdiği çetin mücadele ile bilinen Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.
Tutu, Güney Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele vermiş, Filistinlilerden Tibetlilere, dünya çapında ezilen pek çok halkın haklarını savunmuştu.
Devlet otoritesine karşı eşcinselleri, kürtaj hakkını ve yardımlı intihar hakkını da savunan Desmond Tutu, ülkesinde ötanazi tabusunu yıktı. Tutu, yardımlı intihar konusunda birçok kesimi kızdırmak pahasına "Bunun beni rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim" demişti.
Tutu, insan hakları savunuculuğu ve ırkçılığa karşı geliştirdiği barışçı mücadelelerle 1984 yılında Nobel ödülü almaya hak kazanmıştı.
1997'de Tutu için prostat kanseri tanısı konuldu. Buna bağlı olarak tekrarlayan enfeksiyonu nedeniyle sık sık hastanede tedavi altına alındı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.