Barbarlık!

Rusya’nın Ukrayna'da vurduğu çocuk hastanesinden geriye enkaz yığını kaldı. Korkunç saldırıda üç kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 6 yaşında bir kız çocuğu da var

Rus bombaları bu kez Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'daki çocuk hastanesini hedef aldı. Çok sayıda kişi yaralandı, geriye enkaz yığını kaldı.Hastane harabeye döndü. Yaralılar sedyeyle taşındı. Binanın içerisinde çekilen görüntüler saldırının şiddetini ortaya koydu.Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk hastanesine gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili yürek yakan görüntüler ve acı haberler geldi.Korkunç saldırıda üç kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında 6 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu açıklandı.Patlama sonrasına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hamile bir kadının sedyede taşındığı görüldü. Hastaneyi harap eden bomba bahçeye düşerken bomba nedeniyle geniş bir krater oluştu.Ukraynalı yetkililer, kuşatma altındaki Mariupol kentindeki hastanenin, yüksek patlayıcılı Rus bombalarıyla "birkaç kez" vurulduğunu ve bunlardan birinin binayı metrelerce ıskaladığını ve iki kat derinliğinde bir krater bıraktığını söyledi. Hastanede bulunan hamile kadınların çoğu, hastane yetkililerinin emriyle saldırı sırasında bodrumda saklıyordu. Bu uygulama, Mariupol sakinlerinin geçen hafta maruz kaldığı sert bombardımanın da bir göstergesi ve birçok hayat kurtardı.Bu Rusların hedef aldığı üçüncü hastane. Daha önce 300 yataklı bir Kovid hastanesi ile bir kan bankası Rus bombardıman uçaklarının hedefindeydi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi.Ukrayna lideri, "Rus işgalciler çok ağır bir suç işledi. Mariupol'ün merkezine hava saldırısı düzenlendi. Bir çocuk hastanesini bombalayarak yerle bir ettiler. Çok sayıda çocuk ve kadın yaralandı. Bu bir savaş suçudur" şeklinde konuştu.Zelenskiy, hastanedekilerin sirenler çalınca sığınaklara kaçarak kurtulduğunu söyledi. Zelenskiy sonrasında yaptığı konuşmada, hastane saldırısının Ukraynalılara karşı bir soykırım yapıldığının "son kanıtı" olduğunu da savundu.Ukrayna lideri, "Hastanedeki birileri Rusça konuşanlara kötülük mü yapmıştı? Suçları neydi? Yoksa bu bir hastanenin Nazilerden arındırılması mıydı?" dedi.Zelenskiy, Rus işgalcilerin Ukraynalıların yiyecek veya suya erişmelerini engelleyerek kendilerini "hayvanlar gibi hissetmelerini" istediğini söyledi.Öte yandan sadece Mariupol'de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledİ.Açılan insani koridorlardan günde 2 - 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı.Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi.Hastaneyi harap eden bomba bahçeye düştü. Bomba nedeniyle geniş bir krater oluştuMariupol'da ölen siviller toplu bir şekilde gömülüyor