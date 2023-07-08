Balinanın içinden servet çıktı

Kanarya Adası'ndaki kumsalda ölü bir balinanın içinde 500 bin Euro değerinde olan ve yüzen altın olarak da bilinen Ambergris bulundu



Las Palmas Üniversitesi'nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr. Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardı.

Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.

'Yüzen altın' olarak da bilinen Ambergris, yüzyıllardır parfümcülerin 'kutsal kâsesi' olarak anılan nadir bir maddedir. Fernández'in elinde tuttuğu taşın yaklaşık 500 bin euro (yaklaşık 14.1 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.

Ambergris'in kökeni, 19. yüzyılın başlarında büyük ölçekli balina avcılığı başladığında çözüldü. Ambergris genellikle balinalar tarafından atılır ve denizde yüzer halde bulunur. Ancak bazen çok büyür ve bağırsağı yırtarak balinayı öldürür. Uzmanlar La Palma’daki olayın da böyle olduğunu düşünüyor.

Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi'nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinası üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin Euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıkladı . Las Palmas Üniversitesi'nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr. Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına yaptıkları otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkardı.Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.'Yüzen altın' olarak da bilinen Ambergris, yüzyıllardır parfümcülerin 'kutsal kâsesi' olarak anılan nadir bir maddedir. Fernández'in elinde tuttuğu taşın yaklaşık 500 bin euro (yaklaşık 14.1 milyon TL) değerinde olduğu belirtildi.Ambergris'in kökeni, 19. yüzyılın başlarında büyük ölçekli balina avcılığı başladığında çözüldü. Ambergris genellikle balinalar tarafından atılır ve denizde yüzer halde bulunur. Ancak bazen çok büyür ve bağırsağı yırtarak balinayı öldürür. Uzmanlar La Palma’daki olayın da böyle olduğunu düşünüyor.