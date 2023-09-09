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Bağış kutusundan insan kafatası çıktı

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ABD'nin Arizona eyaletinde kar amacı gütmeyen "Goodwill" isimli kuruluşa yapılan bağışların arasından insan kafatası çıktı

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Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
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Phoenix kentinde faaliyet gösteren Goodwill dükkanındaki bağış kutusunda insan kafatası bulan çalışanlar, polisle irtibata geçti.
İhbarın ardından salı gecesi dükkana gelen polis, kafatasını incelenmesi için götürdü.
Üst çenesindeki dişlerden bazıları yerinde duran, lekelerle kaplı kafatasının sol göz çukuruna sahte göz yerleştirilmiş olması dikkati çekti.
Polis Sözcüsü Lisa Berry, Maricopa Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ndeki ilk incelemede "gerçekliği teyit edilen" kafatasının oldukça eski olduğunun ve hiçbir suçla bağlantılı bulunmadığının belirlendiğini, adli açıdan önem arz etmediğini açıkladı.
Kim tarafından bağışlandığı bilinmeyen kafatasına incelemeler sonrası ne olacağı henüz belirlenmedi.
 
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