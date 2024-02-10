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Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak

İskandinav havayolu şirketi Finnair, yolcuları uçaklarına binmeden önce tartacağını duyurdu

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Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak
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İskandinav havayolu şirketi Finnair, bu yılın sonlarına doğru başlayacak alışılmadık bir uygulamanın duyurusunu yaptı. Havayolu taşımacılığında yeni bir dönemin başladığının sinyallerini veren ‘yolcu tartma’ uygulaması başlangıçta gönüllü olacak.
Havayolu şirketi Finnair, yolcuları uçaklarına binmeden önce tartacağını duyurdu. Havayolu sözcüsü Kaisa Tikkanen yaptığı açıklamada, “Ölçümler bu hafta Pazartesi günü Helsinki Havalimanı’nda başladı. Şimdiye kadar 500’den fazla gönüllü müşteri tartıya katıldı” dedi.
Havayolu şirketi, yakıt, kayıtlı bagaj ve kargo, uçak içi ikram, su tankları ve tabii ki müşterilerin ağırlığı da dahil olmak üzere bir uçağın toplam ağırlığını hesaplamanın, “yolculukları daha güvenli hale getirmenin bir parçası” olduğunu söyledi.
Yetkililer, daha büyük ölçekli tartımların bu yılın sonlarına doğru başlayacağını ve başlangıçta gönüllülük esasına dayanacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, tartım yapılırken kişilerin seyahat sınıfı, cinsiyeti ve yaşı da tartıya çıkmadan önce dikkate alınacak.
 
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