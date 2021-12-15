banner583
banner753
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
29 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
36 0
 
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
99 0
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
43 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
55 0
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
120 0
banner661
banner726

Baba Vanga’nın 2022 kehaneti maalesef doğru çıktı

banner476

Dünyanın en gizemli kadınlarından biri olan kehanetleriyle adından söz ettiren Baba Vanga ismiyle tanınan kahinin 2022 kehanetleri şimdiden gerçekleşmeye başladı. Rusya’da hükümet, küresel ısınmanın ülkenin kuzeyindeki antik ve ölümcül virüs ile bakterileri serbest bırakabileceği konusunda uyardı

banner714
Baba Vanga’nın 2022 kehaneti maalesef doğru çıktı
banner721

 

 

1911'de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıkmış, ünlü kahin Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıklamıştı.

Baba Vanga, donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağını öne sürmüştü. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yerini almıştı.

Tüm bu iddiaların ardından Rusya’dan gelen bir haber, Baba Vanga’nın 2022 kehanetlerini yeniden gündeme getirdi. Rus bilim insanları, küresel ısınma ile birlikte, donmuş toprağın erimesinin potansiyel olarak ölümcül antik virüsleri ve bakterileri serbest bırakabileceğinden korktuklarını açıkladı.

Rusya Kuzey Kutbu Konseyi Başkanı Nikolay Korchunov, Sibirya’daki kalıcı buzların erimesinin dünya için çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

Russia has established a new body to study the threats posed by viruses and bacteria that could emerge from permafrost as it thaws (pictured, a virus previous found in the permafrost)

30 BİN YILLIK MİKROP CANLANDI

 Zvezda TV kanalına konuşan Korchunov, “Eski virüs ve bakterilerin uyanma riski var.” dedi. Aynı zamanda donmuş toprağın erimesinin potansiyel olarak ölümcül antik virüsleri ve bakterileri serbest bırakabileceğinden çekindiklerini açıkladı. 2014’te yayımlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Korchunov, “Daha önce Sibirya’daki donmuş toprağa sıkışıp kalmış 30 bin yıllık bir mikrop olan Pithovirus, uyanmış ve amiplere saldırmaya başlamıştı.” ifadelerinde bulundu.

Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 65’i, yaz aylarında bile kalıcı olarak donmuş kalan permafrost olarak sınıflandırılıyor.

Ancak, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar yükseldikçe, zemin hızla çözülüyor.

Rusya’dan gelen bu açıklamalar Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerini doğru çıkartacağa benziyor…

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.