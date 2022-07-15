Baba Vanga'nın 2022 için kehaneti yine doğru çıktı

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga’nın 2022 yılı için öngörüsü gerçek oldu

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen kör kahin Baba Vanga’nın bir kehaneti daha gerçekleşti… Yaptığı açıklamalarla tanınan ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga, daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanmasını bilmişti.Birçok konuda kehanette bulunan Baba Vanga, henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitirmişti. Baba Vanga, 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, “Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek” açıklamasını yapmıştı. Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı tahminler arasında bu yıl bir su krizi ve kuraklık yaşanacağı da bulunuyor.

Yaklaşık 25 yıl önce 84 yaşındayken yaşamını yitiren Baba Vanga, büyük şehirlerin kuraklıkla karşı karşıya kalacağını ve bunun arkasında ise artan sıcaklıklar olduğunu söylemişti. Son dönemde özellikle Avrupa’da aşırı sıcaklar endişe yaratan boyuta gelmiş ve Portekiz ve İtalya’nın bazı bölgelerinde vatandaşlara, “Suyu dikkatli kullanın” uyarısı yapılmıştı.

DİĞER KEHANETLERİ DE TUTUYOR

1996 yılında yaşamını yitiren Baba Vanga, 2022 yılı için başka kehanetlerde de bulunmuştu. Bu yıl ölümcül tsunamiler olacağını ve yeni bir salgın hastalığın ortaya çıkacağını öngören Baba Vanga’nın tsunami tahmini tutmadı. Fakat Covid-19 son dönemde tekrar artarak endişe yaratan boyutlara ulaştı. Öte yandan Baba Vanga’nın salgın kehanetine uygun olarak da son dönemde yayılan ve Türkiye’de de görülen maymun çiçeği hastalığı gösterilebilir.

Öte yandan Baba Vanga’nın bir diğer kehaneti de kıtlık iddiasıydı. Zira Rusya-Ukrayna savaşının bölgede oluşan tahıl tedarikinin küresel çapta bir kıtlık ve gıda krizini de tetiklemesi bekleniyor.

Tam adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan ve kamuoyu tarafından Baba Vanga olarak bilinen kahin 1979 yılında verdiği demeçte Rusya’nın dünyayı yöneteceğini söylemiş ve olası bir üçüncü dünya savaşında nükleer silahların kullanılabileceğini öngörmüştü. Baba Vanga, Vladimir isimli bir kişinin Rusya’yı zafere taşıyacağını iddia etmişti.

İŞTE BABA VANGA’NIN 2022 KEHANETLERİ

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak anılan Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı tahminler 2021’in sonunda ortaya çıkmıştı. İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlerde Baba Vanga’nın 6 kehanetinin olduğu belirtilmişti.

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga'nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.

Baba Vanga'nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya'daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan'da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.

Baba Vanga, Hindistan'da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga'nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…

Bazı uzmanlar Baba Vanga'nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga'nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.