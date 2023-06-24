Baba, kızı ve sevgilisini timsahlara yedirdi

Hindistan’da kızı ile sevgilisinin ilişkilerine karşı çıkan cani baba, genç çifti kan donduran bir sona sürükledi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde Rajpal Singh Tomar ismindeki baba, kızı ile sevgilisinin ilişkilerine karşı çıkıyordu.

Cani baba, genç çifti kan donduran bir sona sürükledi. Yetkililer, yaşananların töre cinayeti olduğunu düşünüyor.

18 yaşındaki Shivani Tomar ve 21 yaşındaki Radheshyam Tomar isimli genç çift, Morena ilçesine bağlı Ratanbasai köyünde öldürüldü. Genç kızın ailesi, Balupura köyünden Radheshyam ile yaşadığı aşka her ikisi de 'aynı soyadını' paylaştığı için itiraz etti.

TİMSAHLARLA DOLU NEHRE ATTI

Ancak, İlişkilerine şiddetle karşı çıkılmasına rağmen genç çift görüşmeyi sürdürdü, bu Shivani Tomar'ın ailesini adeta çileden çıkardı.

Polise göre aile üyeleri 3 Haziran'da; diğer akrabalarıyla beraber genç çifti kaçırdı, vurarak hayattan kopardı ve cesetlerini ise soğuk kanlılıkla timsahlarla dolu Chambal Nehri'nin sularının dibine gönderdi.

Olay Radheshyam'ın babası, oğlunun ve Shivani'nin günler boyu ortadan kaybolması sonucu başlarına bir şey gelmesinden endişe ederek polise başvurunca ortaya çıktı.

Morena ilçesinde görev yapan Polis Yetkilisi Parmal Singh Mehra'ya göre, Shivani'nin babası Rajpal Singh Tomar ve Radheyshyam'ın ailesi, gençlerin kaybolduğuna dair Ambah polis karakoluna başvuruda bulundu.

BABA İTİRAF ETTİ

Başta gençlerin beraber kaçtığı düşünüldü, ancak soruşturma sırasında yerel halktan kimsenin onları köyden ayrılırken görmediği belirlendi.

Shivani'nin babası Rajpal Singh Tomar, kızını ve 21 yaşındaki Radheyshyam'ı beraber yakaladıktan sonra öldürdüğünü ve cesetleri Chambal Nehri'ne attığını itiraf etti.

