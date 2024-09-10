Ayşenur omuzlarda taşındı

Batı Şeria'da işgale karşı barışçıl gösteri sırasında İsrail askeri tarafından başından vurularak katledilen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi. Filistinliler, 26 yaşındaki Eygi'ye saygı duruşunda bulundu

Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Nablus'ta cenaze töreni düzenlendi.

Eygi'nin naaşının daha sonra doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Amerikan vatandaşlığı da bulunan Eygi, geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Beita kasabasında yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı düzenlenen protestoya katılan insan hakları aktivisti Eygi, İsrail güçleri tarafından başından vuruldu.

FİLİSTİN BAYRAĞINA SARILDI

Cenaze töreni Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'nden başladı ve kalabalık, İsrail'i sloganlarla protesto ederek yürüyüş yaptı.

Nablus Valisi Ghassan Daghlas'ın kıldırdığı cenaze namazına çeşitli Filistinli grupların liderleri ve geniş bir halk kitlesi katıldı.

Omuzlarda taşınan Eygi'nin naaşı, Filistin bayrağına sarıldı ve başı geleneksel Filistin kefiyesiyle örtüldü.

Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ve Filistin bayrakları ile Eygi'nin resmini taşıdı. Filistin güvenlik güçleri de Eygi'nin naaşını, nakledileceği ambulansa bando eşliğinde resmi törenle yerleştirdi.

Eygi'nin naaşının Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

İsrail ordusu henüz olayın ayrıntıları veya otopsi bulguları hakkında yorum yapmadı.

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