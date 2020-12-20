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Aynı gün koronavirüsten öldüler

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ABD’de her ikisi de öğretmen olan evli bir çift aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti

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Aynı gün koronavirüsten öldüler
ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris Methodist Hastanesi’nde  koronavirüs  tedavisi gören 61 yaşındaki Paul Blackwell ve 65 yaşındaki Rose Mary Blackwell, yoğun bakım ünitesinde birkaç gün solunum cihazına bağlı kaldı. Durumlarının kötüye gitmesinin ardından çiftin çocukları karar alarak anne ve babaları yaşam desteği ünitesinden çıkarıldı. Çift, pazar günü hayatını kaybetti.
‘ÖLDÜKLERİNDE EL ELE TUTUŞUYORLARDI’
Çiftin oğlu Christopher Blackwell, “El ele tutuştular ve ikisi de birkaç dakika içinde öldü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ve bu gördüğümü kelimelere dökmek bile zor” dedi. Yaklaşık 20 yıldır aynı okulda öğretmen olan çifte, virüsün hangi yolla bulaştığı bilinmiyor.
 
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