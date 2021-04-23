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Ayni anda 35 kadınla ilişki yaşayan adam tutuklandı

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Japonya'da her birine evlilik vaadi vererek 35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adamın, sevgililerinden hediye alabilmek için her birine farklı bir doğum tarihi söylediği ortaya çıktı. Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis, adamı dolandırıcılık suçundan tutukladı

Ayni anda 35 kadınla ilişki yaşayan adam tutuklandı
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Japonya'da bir pazarlama şirketinde yarı zamanlı olarak çalışan 39 yaşındaki Takashi Miyagawa, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı.

İşi sayesinde tanıştığı 35 kadınla aynı anda 'evlilik vaadi' vererek ilişki yaşayan adam, hediye alarak maddi çıkar elde edebilmek için her birine farklı bir doğum tarihi söyledi.

Birkaç kadının durumu fark etmesi üzerine birbirlerine ulaşarak şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis Miyagawa'nın sabit bir adresi olmadığını belirledi.

Asıl doğum tarihi 13 Kasım Takashi Miyagawa'nın kadınlardan birine 22 Şubat, birine Haziran, bir başkasına ise Nisan ayında doğduğunu söyleyerek yılın farklı dönemlerinde kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı. 

Miyagawa, şikayetlerin ardından 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki soruşturma devam ederekn, kandırdığı kadınların sayısının 35'i aşabileceği tahmin ediliyor.

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