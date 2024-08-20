Aynı aileden üçüncü başbakan!

Tayland'ın yeni başbakanı 37 yaşındaki Peatongtarn Şinavatra, yemin töreninin ardından göreve başladı. Babası ve halasından sonra ailede bu görevi üstlenen üçüncü kişi olan Şinavatra Başbakan olarak ilk konuşmasında Çin ile ilişkileri güçlendireceği mesajı verdi



Tayland'ın yeni başbakanı Peatongtarn Şinavatra, yemin töreninin ardından göreve başladı.

Parti merkezine, yıllar süren sürgünden dönen babası eski Başbakan Taksin Şinavatra ile el ele geldi.

Genç lider, babası ve halasının ardından ailedeki üçüncü başbakan oldu.

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Kral'ın onayının ardından başkent Bangkok'ta düzenlenen resmi törenle görevine başladı.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİ ELE ALACAK

37 yaşında ülke tarihinin en genç başbakanı olan Şinavatra, Çin ile ilişkileri de güçlendireceğini söyledi.

Şinavatra, "Tayland ve Çin'in çok uzun zamandır iyi ilişkileri var. Çinli liderlerle yaptığım tüm görüşmelerde çok sıcak bir şekilde karşılandım. Çin ile birlikte çok daha fazla şey yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Paetongtarn, anayasa mahkemesinin kararıyla görevden alınan Srettha Thavisin'in yerine iktidara geldi.

23 YIL SONRA KIZI İKTİDARA GEÇTİ

Törene, 15 yıllık sürgünün ardından geçen yıl ülkesine dönen ve hakkındaki siyasi suçlamalara ilişkin kraliyet affına başvuran eski başbakan Taksin Şinavatra da katıldı.

Taksin Şinavatra, "23 yıl önce ben önde durdum, o arkada durdu. Bugün o önde duruyor, ben arkada duruyorum” diye konuştu.

BABASININ SEÇİM KAMPANYASINA EŞLİK ETMİŞTİ

Ülkesinde "Ung-ing" adıyla tanınan Paetongtarn, babasına seçim kampanyasında eşlik ettiği dönemde kamuoyu tarafından tanınmıştı.

Tayland'da 2016 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası dönemin başbakanı olan babası ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Paetongtarn'ın halası, ülkenin ilk kadın başbakanı Yingluck Şinavatra da 2011-2014 yılları arasında görev yaptı.

Protestoların ardından parlamentoyu dağıtan Şinavatra, Anayasa mahkemesince görevden alınmıştı.

Peatongtarn Şinavatra ise, 2022'de iktidar partisi Pheu Thai'nin genel kurulunda parti lideri seçildi.

1986 doğumlu Şinavatra, siyaset bilimi okuduktan sonra İngiltere'de otelcilik konusunda yüksek lisans eğitimi aldı.

Siyaset deneyimi bulunmayan genç başbakan Tayland'ın durgunlaşan ekonomisini canlandırmaya çalışacak.

Şinavatra ülkedeki çalkantılı siyasi ortamla da mücadele etmeye hazırlanıyor.

