Ayıyı yırtıp içine girdi

Polis ekipleri her yerde aranan gencin evine baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında evdeki oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark eden polisler, ayının içine saklanan kaçak genci yakaladı



İngiltere’nin Manchester şehrinde duyanların inanmakta zorluk çektiği bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir genç, araba hırsızlığı ve benzin istasyonundan yakıt çalma suçlarından aranıyordu.

Yapılan inceleme sonucu bir adrese baskın düzenleyen İngiliz polisi, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polislerden biri, evde bulunan büyük bir oyuncak ayının ‘nefes aldığını’ fark etti. Ayıyı inceleyen polisler içine gizlenen genci buldular.

Gencin oyuncak ayıyı yırttığı ve fark edilmemek için bir şekilde kendini astarın içine sıkıştırmayı başardığı belirtildi. Tutuklanan genç, dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

